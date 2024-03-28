"Десятки миллиардов остаются в США": Зеленский о помощи Киеву от Вашингтона

Президент Украины признал, что из-за войны в Газе внимание мирового сообщества сместилось, а это особенно выгодно для Путина.

В большинстве случаев 75-80% всех средств, которые выделяет Вашингтон Киеву, остаются в самих Соединенных Штатах Америки. Об этом в интервью CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Соединенных Штатах остаются десятки миллиардов. Будем откровенны, в большей части случаев 75-80% денег, выделенных Конгрессом, остаются в США. К нам идут боеприпасы, но производство происходит там, и деньги, и налоги остаются в США. Безусловно, мы получаем огромную поддержку, однако нам она нужна", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский также добавил, что сейчас Украина больше всего нуждается в американских системах противоракетной обороны Patriot и артиллерии. При этом президент признал, что, принимая во внимание многомесячные споры американских законодателей относительно возобновления помощи Украине, война в Газе переориентировала внимание мирового сообщества, и это "хорошо для России".

Также Владимир Зеленский предупредил, что в случае проигрыша Украины Путин не остановится на достигнутом.

Напомним, 25 марта глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что спикер этого законодательного органа Майк Джонсон собирается вынести на голосование законопроект о помощи Украине аж после Пасхи.

При этом 26 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет причину, чтобы не выносить на голосование помощь Украине.