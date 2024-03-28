Россияне поднимали Ту-22 несколько раз за день: в ВСУ рассказали о целях РФ (видео)

По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, российские самолеты могут использоваться не только для ракетных ударов, но и для выполнения различных внутренних маневров.

Во время воздушной тревоги 27 марта несколько Ту-22м3 направлялись к пусковым рубежам возле Крыма, но затем, по данным мониторинговых Telegram-каналов, вернулись, после чего два борта Ту-22м3 взлетели с аэродрома Шайковка в сторону северных регионов Украины, однако пусков не зафиксировано. Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объяснил поведение оккупантов в эфире "24 канала".

Евлаш отметил, что российские самолеты могут использоваться не только для ракетных ударов, но и для выполнения различных внутренних маневров. Кроме того, иногда оккупанты просто перемещают самолеты. Воздушная тревога в Украине активизируется при поднятии российских самолетов в воздух, когда возрастает потенциальный риск ракетных атак.

Представитель ВСУ подчеркнул, что необходимо серьезно относиться к сигналам тревоги.

"Мы не можем рисковать жизнями наших граждан. Просим всех украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и спускаться в укрытия, поскольку враг коварный и может применить оружие в любой момент", — отметил Евлаш.

Он также отметил, что Силы обороны не могут быть уверены в том, какие действия планирует совершить враг, и что тактика использования самолетов для маневров не нова. Пример тому — постоянные взлеты истребителей МиГ-31К, носителей "Кинжалов".

"Нельзя сказать, что это новая тактика, но для того, чтобы держать в тонусе наши силы ПВО, они используют такие перемещения", — добавил Евлаш.

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Что из себя представляют российские бомбардировщики

Чаще всего для атак на Украину российская сторона применяет стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22м3. Ту-95 является стратегическим советским бомбардировщиком-ракетоносцем, имеющим дальность полета до 13 тысяч километров и способный нести на себе почти два десятка ракет. Бомбардировщики Ту-22м3 также активно используются в атаках, с них запускают ракеты Х-22, которые трудно перехватить.

Напомним, в ночь на 28 марта ВС РФ атаковали ряд областей Украины с помощью крылатых ракет Х-22, противорадиолокационной ракеты Х-31П, зенитной управляемой ракеты С-300 и 28 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131.

Также 28 марта стало известно, что россияне начали модернизировать авиабомбы и применять их на определенных участках фронта. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, такая авиабомба может преодолевать 60-70 километров.