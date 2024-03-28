"Роковая ошибка": немецкие историки заявили об игре партии Шольца в пользу России, -СМИ

Эксперты считают, что если канцлер и представители партии проводят красные линии не для России, а только для немецкой политики, это вредит безопасности ФРГ и играет на руку Москве.

Группа немецких историков обратилась с письмом к канцлеру Олафу Шольцу, указав на ошибки в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку они "существенно ослабляют немецкую политику безопасности и играют на руку России. Текст коллективного обращения ученых публикует Bild.

Отмечается, что документ подписали ученые, которые, как и сам Олаф Шольц, являются членами Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Среди них Генрих Август Винклер, Мартина Винклер, Дирк Шуман, Габриэле Лингельбах и Ян К. Берендс.

"Мы с постоянно растущим беспокойством наблюдаем за высказываниями СДПГ относительно агрессивной войны России против Украины. При этом все аргументы и точка зрения более произвольные, беспорядочные и часто фактически неправильные", — отмечают историки.

Отдельно авторы назвали "недостаточной" подход Германии к "координации с партнерами". Они убеждены, что Путин "расценит это лишь как призыв к действию".

В то же время ученые считают "ненужным" объяснять, "чего Германия наверняка не будет делать для поддержки Украины". "Если канцлер и представители партии проводят красные линии не для России, а только для немецкой политики, это приводит к существенному ослаблению немецкой политики безопасности и играет на руку России".

Отдельно авторы письма выразили уверенность, что СДПГ может "довольно опасно отрицать реальность". При этом немецкие историки считают, что Путин прекратит войну только тогда, когда ему "будет противопоставлена необходимая сила". Однако, считают авторы письма, этого еще не поняли в СДПГ.

"Внутри СДПГ не проводится честного анализа ошибок политики в отношении России за последние десятилетия", — пишут они. При этом историки имеют в виду отсутствие расследования "связей различных товарищей с российскими интересами и ошибочной энергополитики", из-за которой Германия стала "фатально зависимой от Москвы".

28 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не получит от Германии ракет Taurus, также страна планирует отправлять свои войска на украинский фронт.

Также Шольц сообщил, что у него уже более года не было разговора с президентом РФ Путиным.