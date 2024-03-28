"Очень долго разговаривали": Шольц рассказал, когда последний раз связывался с Путиным

По словам немецкого канцлера, личная встреча в последний раз была до начала полномасштабной войны. Тогда они с российским президентом вели переговоры за длинным столом более четырех часов. При этом по телефону они перестали разговаривать относительно недавно.

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Канцлер Германии раньше регулярно был на контакте с российским президентом Владимиром Путиным, однако, как оказалось, уже более года они не общались. Об этом он рассказал для Märkische Allgemeine.

По его словам, последний телефонный разговор с главой Кремля состоялся еще в декабре 2022 года, однако до этого они общались значительно чаще.

Также канцлер Германии вспомнил, как в феврале 2022 года, еще до начала полномасштабной войны, он посетил Москву для личной встречи с Владимиром Путиным. Там они сидели за длинным столом и обсуждали важные вопросы.

"За несколько дней до войны мы очень долго разговаривали лично в Москве. Помните тот длинный стол, за которым мне приходилось сидеть с ним, потому что он был обеспокоен коронавирусом? Мы обсуждали это более четырех часов", – говорится Олаф Шольц.

Отдельно немецкий политик выразил мнение, что решение о том, чтобы прекратить войну, находится в руках исключительно президента Российской Федерации. Для этого ему необходимо отдать приказ о том, чтобы его войска покинули украинскую территорию.

"Позвольте мне очень четко сказать одно: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", – подытожил Олаф Шольц.

Напомним, в этом же интервью Олаф Шольц заявил, что Германия не передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus и военных из-за того, что не хочет допустить войну между Россией и НАТО. По его словам, он, как глава правительства, берет на себя ответственность за вопросы безопасности во всей Европе. В то же время Олаф Шольц заверил, что оказание помощи Киеву должно продолжаться.