Россия уже не скрывает использование в войне против Украины оружия КНДР, — Кулеба

Украинский министр отметил, что Москва фактически отказалась от мониторинга санкций ООН против Северной Кореи, а незаконное присутствие России в Совбезе ООН способно поставить под угрозу безопасность всего мира.

Во время сегодняшнего голосования на заседании Совета Безопасности ООН 13 из 15 членов организации поддержали резолюцию по мониторингу санкций против Северной Кореи экспертами ООН, при этом РФ выступила против. Об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия фактически отказалась от мониторинга санкций ООН против Северной Кореи. Дипломат считает российское вето на резолюцию ООН по санкциям в отношении КНДР явкой с признанием.

По мнению дипломата, ветирование Москвой проекта резолюции Совбеза ООН относительно дальнейшего мониторинга санкций против Северной Кореи, в том числе эмбарго на поставки вооружений, указывает на то, что Москва уже пытается скрыть факт использования оружия КНДР в войне против Украины.

Отдельно министр иностранных дел добавил, что РФ стала единственной страной, из-за которой в ООН была заблокирована соответствующая резолюция.

"Речь фактически идет о явке с признанием. Теперь Москва не скрывает военного сотрудничества с Северной Кореей в получении оружия и боеприпасов вместе с несоблюдением санкций, а также применения северокорейского оружия в войне против Украины", — подчеркнул руководитель МИД.

Глава ведомства добавил, что голосование можно считать очередным примером того, как незаконное присутствие России в Совбезе ООН способно поставить под угрозу безопасность всего мира. В связи с этим Киев призывает

"Мы призываем все миролюбивые страны выступить с решительным осуждением вето России и сплотиться за Украину в противостоянии российской агрессии и распространения террора и беззакония во всем мире", — отмечается в заметке Кулебы.

Также глава МИД опубликовал фото остатков ракеты производства Северной Кореи, которой зимой российские оккупанты ударили по Харькову.

Напомним, 26 марта сообщалось, что Россия осуществляет поставки нефти в КНДР в обмен на оружие. Этот факт подтверждают спутниковые данные.

К тому же 19 сентября прошлого года стало известно, что КНДР после испытания новых РСЗО передаст их России. Речь шла о ракете КН-25, дальность действия которой составляет 300 метров.