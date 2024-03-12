РФ возобновила торговлю оружием с КНДР: СМИ показали спутниковые снимки (фото)

Спутники зафиксировали прибытие, предположительно, российского грузового корабля Lady R в порт Северной Кореи "Расон". Днем ранее на причале появились новые контейнеры.

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Российская Федерация, вероятно, возобновила морскую торговлю оружием с Северной Кореей после месячного перерыва. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки северокорейского порта "Расон", опубликованные порталом NK Pro.

Сообщается, что корабль, похожий на российский флагман Lady R, вернулся в северокорейский порт, который предположительно используется для переброски оружия для использования против Украины.

На снимках порта "Расон" от 10 марта видно, что краны снимают грузы с вероятного судна Lady R на одном из причалов.

Краны, снимающие грузы с вероятного судна Lady R 10 марта Фото: Planet Labs Inc.

Ранее, в период с 8 по 9 марта, на пирсе начали появляться новые контейнеры.

Утром 9 марта на пирсе наблюдалась активность Фото: Planet Labs Inc.

Утром 9 марта на пирсе наблюдалась активность Фото: Planet Labs Inc.

Как отмечают журналисты, до этого российский грузовой корабль был замечен в северокорейском порту 12 февраля, из чего был сделан вывод, что РФ и КНДР приостановили торговлю оружием на месяц.

Что касается Lady R, по данным журналистов, 10 февраля судно бросило якорь в водах к востоку от Владивостока, однако исчезло оттуда в период с 7 до 9 марта, незадолго до прибытия в "Расон".

Спутниковые снимки также показывают, что небольшой корабль присоединился к вероятной Lady R утром 7 марта, предположительно, для доставки топлива или припасов перед поездкой в КНДР.

Снимок, предположительно, корабля Lady R утром 7 марта Фото: Planet Labs Inc.

Авторы публикации подчеркнули, что не могут подтвердить, какой именно груз российский корабль выгружает или забирает из порта "Расон". При этом они отмечают, что ранее РФ использовала Lady R для доставки военной техники в Южную Африку в декабре 2022 года.

Напомним, в отчете Института изучения войны от 2 марта говорится, что поставки северокорейского оружия в Россию по морю, судя по всему, поставлены на паузу с середины февраля этого года. По информации аналитиков, российские корабли, участвующие в переправке по морю северокорейских боеприпасов и вооружений, не заходили в порт Северной Кореи "Расон" с 12 февраля.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины от 7 марта, Северная Корея передала России 1,5 миллиона артиллерийских снарядов с момента прошлогодней встречи Ким Чен Ына и Влдадимира Путина. Заместитель начальника ведомства Вадим Скибицкий также отметил, что этим боеприпасам более полувека и половина из них непригодны к применению.