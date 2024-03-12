РФ відновила торгівлю зброєю з КНДР: ЗМІ показали супутникові знімки (фото)

Супутники зафіксували прибуття, імовірно, російського вантажного корабля Lady R у порт Північної Кореї "Расон". Днем раніше на причалі з'явилися нові контейнери.

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Російська Федерація, ймовірно, відновила морську торгівлю зброєю з Північною Кореєю після місячної перерви. Про це свідчать супутникові знімки північнокорейського порту "Расон", опубліковані порталом NK Pro.

Повідомляють, що корабель, схожий на російський флагман Lady R, повернувся в північнокорейський порт, який, імовірно, використовують для перекидання зброї для використання проти України.

На знімках порту "Расон" від 10 березня видно, що крани знімають вантажі з імовірного судна Lady R на одному з причалів.

Крани, що знімають вантажі з імовірного судна Lady R 10 березня Фото: Planet Labs Inc.

Раніше, у період з 8 по 9 березня, на пірсі почали з'являтися нові контейнери.

Уранці 9 березня на пірсі спостерігалася активність Фото: Planet Labs Inc.

Уранці 9 березня на пірсі спостерігалася активність Фото: Planet Labs Inc.

Як зазначають журналісти, до цього російський вантажний корабель був помічений у північнокорейському порту 12 лютого, з чого було зроблено висновок, що РФ і КНДР призупинили торгівлю зброєю на місяць.

Що стосується Lady R, за даними журналістів, 10 лютого судно кинуло якір у водах на схід від Владивостока, проте зникло звідти в період з 7 до 9 березня, незадовго до прибуття в "Расон".

Супутникові знімки також показують, що невеликий корабель приєднався до ймовірної Lady R вранці 7 березня, імовірно, для доправлення пального або припасів перед поїздкою в КНДР.

Знімок, імовірно, корабля Lady R вранці 7 березня Фото: Planet Labs Inc.

Автори публікації підкреслили, що не можуть підтвердити, який саме вантаж російський корабель вивантажує або забирає з порту "Расон". Водночас вони зазначають, що раніше РФ використовувала Lady R для доправлення військової техніки в Південну Африку в грудні 2022 року.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни від 2 березня йдеться про те, що постачання північнокорейської зброї в Росію морем, судячи з усього, поставлено на паузу із середини лютого цього року. За інформацією аналітиків, російські кораблі, які беруть участь у переправленні морем північнокорейських боєприпасів і озброєнь, не заходили в порт Північної Кореї "Расон" із 12 лютого.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 7 березня, Північна Корея передала Росії 1,5 мільйона артилерійських снарядів від моменту торішньої зустрічі Кім Чен Ина і Володимира Путіна. Заступник начальника відомства Вадим Скібіцький також зазначив, що цим боєприпасам понад півстоліття і половина з них непридатні до застосування.