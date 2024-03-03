Морські поставки зброї з КНДР до РФ зупинилися із середини лютого, — ISW

За словами аналітиків, Північна Корея також може транспортувати зброю в Росію повітрям або залізницею.

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Постачання північнокорейської зброї в Росію морем, судячи з усього, поставлено на паузу із середини лютого цього року. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 2 березня з посиланням на дані видання NK Pro, що спеціалізується на Північній Кореї.

29 лютого дослідники опублікували матеріал і на підтвердження супутникові знімки. Повідомляли, що російські кораблі, які беруть участь у переправленні морем північнокорейських боєприпасів і озброєнь, не заходили в порт Північної Кореї "Расон" із 12 лютого. Із серпня 2023 року російські кораблі здійснили щонайменше 32 рейси між "Расоном" і російськими портами "Дунай" і "Восточный" у Приморському краї.

За даними NK Pro, російське вантажне судно Lady R перевезло невизначену кількість транспортних контейнерів, які, імовірно, містять боєприпаси та зброю, з 30 січня по 8 лютого. Вантажне судно "Майя-1" прибуло в російський порт "Восточный" із Північної Кореї 12 лютого.

Згідно із супутниковими знімками, з 12 лютого рейсів російських кораблів у порт "Расон" не було взагалі. Передбачається, що пауза може бути пов'язана з виробничими складнощами в Північній Кореї або ж логістичними проблемами. Водночас зазначають журналісти, Північна Корея також може транспортувати зброю в Росію повітрям або залізницею.

Раніше дослідники ISW повідомляли, що Росія використовує Байкало-Амурську і Східносибірську залізниці, щоб спростити перевезення вантажів із Китаю та Північної Кореї й назад. У РФ дедалі більше покладаються на економічну та військову підтримку цих країн.

Міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив 26 лютого, що Північна Корея за останні місяці відправила в Росію близько 6700 транспортних контейнерів із боєприпасами. У них, за словами міністра, може бути понад три мільйони боєприпасів калібру 152-мм або близько 500 тисяч 122-міліметрових.

Нагадаємо, що, за оцінками Держдепартаменту США, КНДР поставила в Росію 10 тисяч контейнерів зі зброєю.

Також повідомлялося про те, які фінансові обмеження мають зупинити агресію РФ.