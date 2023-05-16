ЗМІ відстежили маршрут судна Lady R, який міг доставляти зброю РФ (карта)

Lady R — корабель підсанкційної російської компанії "Трансморфлот" — потрапив у скандал із перевезенням зброї для ЗС РФ ще у грудні 2022 року.

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Росія може використовувати щонайменше 16 вантажних кораблів "Трансморфлот", які й зараз, попри санкції, курсують по всьому світу і можуть перевозити зброю. Про це йдеться у матеріалі медіа "Бабель", опублікованому у вівторок, 16 травня.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія та її флот потрапили під санкції, тому вона змінила назву на МГ-Флот, а корабель Lady R продовжив перевозити вантажі та швартуватися у різних портах світу", — йдеться у матеріалі.

Lady R вже після прийнятих проти "Трансморфлоту" санкцій заходив у порти в Олександрії (Єгипет), Калькутті та Коті (Індія). Після таких рейсів корабель завжди повертався до порту, до якого він приписаний — до Новоросійська.

Журналістам також вдалося відстежити один з останніх маршрутів Lady R.

3 жовтня 2022 року корабель вирушив з Новоросійська до порту Ломе (Того, Африка). Після цього він пройшов Босфор і Дарданелли та зробив зупинку в Олександрії.

В останній день жовтня корабель Lady R зупинився в порту призначення Ломе у Того. Через кілька днів корабель попрямував до порту Дуала у Камеруні, де простояв з 18 по 23 листопада.

Звідти вирушив у напрямку Південно-Африканської Республіки. Третього грудня він прибув у район порту Кейптауна, але там не зупинився і пішов далі до мису Доброї Надії, де, порушуючи всі встановлені правила судноплавства, вимкнув маячок.

Журналісти відстежили маршрут російського корабля Lady R, який міг доставляти зброю ЗС РФ Фото: Бабель

У які скандали російський корабель Lady R потрапляв раніше

На початку грудня 2022 медіа The Telegraph написало про те, що ПАР може продавати Росії зброю для війни з Україною. А цей вантаж перевозить російський корабель Lady R.

Корабель помітили у порту поблизу Кейптауна. За словами очевидців, із якими журналісти ЗМІ поспілкувалися на правах анонімності, на борт судна підняли невідомий вантаж. Роботи велися переважно вночі, а територію навколо корабля охороняли озброєні люди.

За кілька днів після того, як Lady R помітили в акваторії ПАР, депутат від опозиційного Демократичного альянсу Кобус Маре звернувся з письмовим запитом до міністра оборони. Він вимагав від глави профільного міністерства пояснити підсанкційне судно в порту ПАР.

"Така поведінка стурбувала місцевих жителів, оскільки судно перебуває під санкціями Сполучених Штатів та Європейського Союзу після вторгнення Росії до України", — йшлося у заяві депутата.

Дещо пізніше медіа WSJ опублікувало реакцію представників США на скандал з російським судном біля берегів ПАР. За інформацією журналістів, Вашингтон був стурбований "підтримкою", яку збройні сили ПАР надали судну Lady R — зокрема дозволивши йому відвідати військово-морську базу з відключеним транспондером.

Своєю чергою, міністр оборони ПАР Тенді Модісе дала публічну відповідь на цю статтю 9 січня 2023 року.

"США чинять невиправданий тиск на африканські країни, які підтримують відносини з Росією", — прокоментувала політик ситуацію навколо Lady R.

Цю тему представники США та ПАР обговорили також на останніх зустрічах між представниками ПАР та США та досягли згоди, що слід дочекатися результатів розслідування, а американська розвідка надасть всю наявну інформацію.

Російське судно Lady R вже потрапляло у міжнародні скандали Фото: marinetraffic.com.

Нагадаємо, у четвер, 11 травня, під час брифінгу посол США в ПАР Рубен Брігеті заявив, що під час заходу минулого грудня російського судна Lady R на базу ПАР у Саймонстауні на його борт завантажили зброю та боєприпаси.

Того ж дня в офісі президента Південно-Африканської Республіки офіційно спростували заяви посла США щодо постачання зброї росіянам. Там висловили розчарування рішенням США заявити про передачу Росії зброї з південноафриканських арсеналів і схарактеризували такі твердження як голослівні.

12 травня ЗМІ також писали про те, що американського посла Рубена Брігеті викликали до південноафриканського МЗС. Після цього дипломат сказав, що перейшов межу і беззастережно перепросив.