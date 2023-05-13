Посол США вибачився за те, що звинуватив ПАР у військовій допомозі Росії, — ВВС

У МЗС ПАР заявили, що уряд не має записів про продаж зброї росіянам. Президент країни Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи.

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Посол США Рубен Бріджетті "беззастережно вибачився" за заяву про те, що ПАР допомагала Росії озброєннями. Про це пише видання ВВС з посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Африки.

За словами відомства, вона не має записів про продаж зброї росіянам. Президент країни Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи.

Видання пише, що офіційний представник Білого дому не став розкривати подробиць звинувачень із боку США у бік ПАР. Однак Джон Кірбі сказав, що це серйозне питання.

Бріджетті зазначив, що вдячний за можливість "виправити" будь-які помилкові враження, які залишили його публічні виступи.

За його словами, є міцне партнерство між Сполученими Штатами та Південноафриканською республікою.

Також повідомляється, що глава кабінету міністрів ПАР Кхумбудзо Нцавені виступила із різкою критикою такої "дипломатії мегафона", заявивши, що Південна Африка не може "залякати США".

"Санкції проти Росії ввели США... вони не повинні втягувати нас у свої проблеми з Росією", — сказала вона.

Як пишуть журналісти, немає жодних сумнівів у тому, що російський корабель, відомий як Lady R, пришвартувався до військово-морської бази неподалік Кейптауна у грудні 2022 року. Чи було судно зброєю перед поверненням до Росії, ще належить встановити.

Повідомляється, що якщо звинувачення є вірними, Південна Африка порушила свій власний Закон про контроль над озброєннями, який зобов'язує "не торгувати звичайними озброєннями з державами, які займаються репресіями, агресією чи тероризмом". У цьому акті Південна Африка називає себе "відповідальним членом міжнародного співтовариства" .

Нагадаємо, що 11 травня посол США у ПАР заявив, що ПАР постачала боєприпасами та зброєю Росію. Вашингтон серйозно сприйняв виявлення постачання зброї з африканської країни для Москви і вважає це проблемою. Президент ПАР, у свою чергу, заявив про вивчення цього питання.

"США переконані в тому, що ПАР, незважаючи на те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна", — йдеться у заяві дипломата.