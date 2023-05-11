Допомогли диктатору: ПАР постачала боєприпаси та зброю Росію, — посол США

Вашингтон серйозно сприйняв виявлення поставок зброї з африканської країни для Москви і вважає це проблемою. Президент ПАР, у свою чергу, заявив про вивчення цього питання.

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Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Російської Федерації кораблем, який у грудні 2022 року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. Про це заявив посол США у ПАР Рубена Брігетті, передає News24.

"США переконані в тому, що ПАР, незважаючи на те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна", — йдеться у заяві.

Згідно з заявою представника державного департаменту США, на військово-морській базі Саймонстаун у Кейптауні стояв вантажний корабель у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У США вважають, що цей корабель був використаний для завантаження зброї та боєприпасів, які потім були відправлені до Росії.

Брігетті підкреслив, що уряд США серйозно сприйняв виявлення поставок зброї з ПАР до Росії і вважає цю проблему серйозною. Він також заявив журналістам, що не сумнівається в точності даних розвідки США щодо постачання боєприпасів, стверджуючи, що готовий поставити на це своє життя.

Корабель Lady R увійшов у військово-морську базу у грудні. Тоді Брігетті сказав, що офіційно написав міністру оборони Танді Модізе.

За словами Брігетті, США висловили побоювання щодо участі ПАР у військових навчаннях із Росією та Китаєм, які були заплановані на річницю вторгнення в Україну. Він повідомив, що ці побоювання висловили американські офіційні особи перед делегаціями ПАР.

У свою чергу президент ПАР Сіріл Рамафос прокоментував ситуацію, передає The Guardian.

"Це питання вивчається, і згодом ми зможемо говорити про це", – заявив глава держави.

Нагадаємо, що агентства новин Росії 25 квітня процитували слова президента ПАР Сиріла Рамафоса, який заявив про вихід його країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Згодом влада африканської держави заявила, що заява щодо виходу з МКС була "помилкою". Президент нібито помилково озвучив інформацію про статус Південної Африки у Міжнародному кримінальному суді.

Крім того, 1 травня Sunday Times повідомила, що ПАР попросила Путіна не приїжджати на саміт BRICS через ордер на арешт від МКС. Держава готова її заарештувати у разі візиту. Спеціальний урядовий комітет має вивчити можливі варіанти у зв'язку із видачею ордера на арешт російського диктатора.