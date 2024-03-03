Морские поставки оружия из КНДР в РФ остановились с середины февраля, — ISW

По словам аналитиков, Северная Корея также может транспортировать оружие в Россию по воздуху или железной дороге.

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Поставки северокорейского оружия в Россию по морю, судя по всему, поставлены на паузу с середины февраля этого года. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 2 марта со ссылкой на данные издания NK Pro, специализирующегося на Северной Корее.

29 февраля исследователи опубликовали материал и в подтверждение спутниковые снимки. Сообщалось, что российские корабли, участвующие в переправке по морю северокорейских боеприпасов и вооружений, не заходили в порт Северной Кореи "Расон" с 12 февраля. С августа 2023 года российские корабли совершили как минимум 32 рейса между "Расоном" и российскими портами "Дунай" и "Восточный" в Приморском крае.

По данным NK Pro, российское грузовое судно Lady R перевезло неопределенное количество транспортных контейнеров, вероятно, содержащих боеприпасы и оружие, с 30 января по 8 февраля. Грузовое судно Майя-1 прибыло в российский порт "Восточный" из Северной Кореи 12 февраля.

Согласно спутниковым снимкам, с 12 февраля рейсов российских кораблей в порт "Расон" не было вообще. Предполагается, что пауза может быть связана с производственными сложностями в Северной Корее или же логистическими проблемами. Вместе с тем, отмечают журналисты, Северная Корея также может транспортировать оружие в Россию по воздуху или железной дороге.

Ранее исследователи ISW сообщали, что Россия использует Байкало-Амурскую железную дорогу и Восточно-Сибирскую железную дорогу, чтобы упростить перевозку грузов из Китай и Северной Кореи и обратно. В РФ все больше полагаются на экономическую и военную поддержку этих стран.

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил 26 февраля, что Северная Корея за последние месяцы отправила в Россию около 6700 транспортных контейнеров с боеприпасами. В них, по словам министра, может быть свыше трех миллионов боеприпасов калибра 152-мм или около 500 тысяч 122-миллиметровых.

Напомним, что, по оценкам Госдепартамента США, КНДР поставила в Россию 10 тысяч контейнеров с оружием.

Также сообщалось о том, какие финансовые ограничения должны остановить агрессию РФ.