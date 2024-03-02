КНДР приостановила поставки оружия в РФ по морю: СМИ назвали возможные причины (фото)

По данным южнокорейских журналистов, с 12 февраля на спутниковых снимках не было зафиксировано никаких крупных грузовых судов у причалов России и Северной Кореи, задействованных в вероятной торговле оружием.

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Предполагаемая операция по доставке оружия из Северной Кореи в Российскую Федерацию, возможно, приостановлена. Об этом может говорить тот факт, что российские корабли, связанные с этой торговлей, перестали появляться в портах обеих стран на спутниковых снимках. Об этом говорится в материале южнокорейского издания NK Pro.

Сообщается, что морская операция Москвы и Пхеньяна стартовала в августе прошлого года. Корабли курсировали между северокорейским портом "Расон" и российским военным портом "Дунай".

По информации издания, по меньшей мере четыре идентифицированных российских грузовых корабля совершили как минимум 32 рейса в Северную Корею. Речь идет о суднах Lady R, "Ангара", "Майя-1" и "Мария".

Последнее появление грузового судна Maia-1 на пирсе "Расон" 12 февраля Фото: Planet Labs Inc.

Как отмечают авторы публикации, начиная с 12 февраля на спутниковых снимках не было зафиксировано никаких крупных грузовых судов у двух причалов, участвовавших в предполагаемой торговле оружием. За это время КНДР также не доставляла контейнеры на экспортный причал.

Контейнеры, сложенные на перроне для входящих грузов Фото: Planet Labs Inc.

Поскольку, по имеющимся данным, стопки контейнеров, доставленные судами Maia-1 12 февраля и Lady R ранее в этом месяце, в последние недели оставались на том же месте, в издании полагают, что они пусты или нет необходимости срочно доставлять их в пункты назначения в КНДР.

По мнению южнокорейских журналистов, операция могла быть приостановлена ​​из-за остановки производства в Северной Корее или других логистических проблем. Они также не исключают, что оружие перебрасывается из КНДР в Россию по воздуху или по железной дороге через общую сухопутную границу.

Журналисты также подчеркнули, что ряд признаков указывает на то, что поставки могут быть возобновлены в будущем.

Напомним, согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS) от 28 февраля, с августа 2023 года Северная Корея передала Российской Федерации более 2,5 млн боеприпасов.

Кроме того, 29 февраля СМИ сообщили, что северокорейские баллистические ракеты KN-23/KN-24, которые Российская Федерация использовала при обстрелах Киева в феврале, имеют электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний.