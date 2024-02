В ракетах из КНДР, которыми РФ обстреляла Киев, нашли компоненты из США и Германии, — СМИ (фото)

Микроконтроллеры, флеш-накопители памяти, источники питания, усилители и другие компоненты, которые нашли специалисты в обломках ракет, упавших в Оболонском районе Киева были изготовлены западными, китайскими и японскими компаниями.

Северокорейские баллистические ракеты KN-23/KN-24, которые Российская Федерация использовала при обстрелах Киева в феврале, имеют электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет, в частности, об обломках ракет, которые упали в Оболонском районе столицы. Специалисты нашли в них западные микроконтроллеры, флеш-накопители памяти, преобразователи, источники питания, усилители, патч-антенны спутникового сигнала.

"Среди компаний производителей, электронные компоненты которых КНДР использовала при изготовлении баллистических ракет, такие компании, как: немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc., японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайская ZHONGKEWEI и других", — пишет издание.

На отдельных частях и обломках есть бирки с рукописным корейским иероглифом.

SAG / SIEMENS (Германия) NSK Ltd. / NSK Automation (Япония) NXP Semiconductors (Нидерланды) Fairchild Semiconductor International, Inc. (США) Analog Devices, Inc. (США) ZHONGKEWEI (Китай) XP Power (конструкторские бюро в: Великобритания, США (Калифорния), Сингапур)

Напомним, 22 февраля в СБУ заявили, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских ракет. Жертвами вражеских "прилетов" стали по меньшей мере 24 мирных украинцев. Обстрел Запорожья 30 декабря 2023 года стал одним из первых, когда Россия применила северокорейскую баллистику.

Британские исследователи проанализировали более 290 компонентов ракеты KN-23/KN-24, которыми Россия обстреляла Харьков. Они обнаружили электронные компоненты из восьми стран мира. Это Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Тайвань и Соединенные Штаты. Больше всего компонентов были американского происхождения — 75,5%.