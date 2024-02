У ракетах з КНДР, якими РФ обстріляла Київ, знайшли компоненти зі США і Німеччини, — ЗМІ (фото)

Мікроконтроллери, флеш-накопичувачі пам'яті, джерела живлення, підсилювачі та інші компоненти, які знайшли фахівці в уламках ракет, які впали в Оболонському районі Києва були виготовлені західними, китайськими і японськими компаніями.

Північнокорейські балістичні ракети KN-23/KN-24, які Російська Федерація використовувала під час обстрілів Києва в лютому, мають електронні компоненти європейських, західних, японських і китайських компаній. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Йдеться, зокрема, про уламки ракет, які впали в Оболонському районі столиці. Фахівці знайшли у них західні мікроконтролери, флеш-накопичувачі пам'яті, перетворювачі, джерела живлення, підсилювачі, патч-антени супутникового сигналу.

"Серед компаній виробників, електронні компоненти яких КНДР використовувала при виготовленні балістичних ракет, такі компанії: німецька Siemens, американські Fairchild Semiconductor International, Inc. та Analog Devices, Inc., японська NSK Ltd. / NSK Automation, китайська ZHONGKEWEI та інших", — пише видання.

На окремих частинах та уламках є бірки з рукописним корейським ієрогліфом.

SAG / SIEMENS (Німеччина) NSK Ltd. / NSK Automation (Японія) NXP Semiconductors (Нідерланди) Fairchild Semiconductor International, Inc. (США) Analog Devices, Inc. (США) ZHONGKEWEI (Китай) XP Power (конструкторські бюро у: Великобританія, США (Каліфорнія), Сингапур)

Нагадаємо, 22 лютого в СБУ заявили, що російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Жертвами ворожих "прильотів" стали щонайменше 24 мирних українців. Обстріл Запоріжжя 30 грудня 2023 року став одним із перших, коли Росія застосувала північнокорейську балістику.

Британські дослідники проаналізували понад 290 компонентів ракети KN-23/KN-24, якими Росія обстріляла Харків. Вони виявили електронні компоненти з восьми країн світу. Це Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Сінгапур, Швейцарія, Тайвань і Сполучені Штати. Найбільше компонентів були американського походження — 75,5%.