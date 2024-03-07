Снарядам 50 років: КНДР передала Росії 1,5 млн боєприпасів, — ГУР

Половина артснарядів, які Пхеньян поставив Москві, небоєздатні, а решта потребують або ремонту, або перевірки перед застосуванням, розповів представник української розвідки.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав 1,5 мільйона артилерійських снарядів президенту Російської Федерації Володимиру Путіну після їхньої торішньої зустрічі. Про це пише британське видання The Times з посиланням на слова заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) генерал-майора Вадима Скібіцького.

Водночас половина з отриманих снарядів є непридатними до застосування. Зі слів представника ГУР, цим боєприпасам понад півстоліття.

"Ці снаряди були виготовлені в 70-80-х роках. Половина з них небоєздатні, а решту потрібно або відремонтувати, або перевірити перед використанням", — розказав Скібіцький.

Він додав, що КНДР позбувається старого, а в обмін у Москви просить деякі технології. Зокрема йдеться про розробку ракет і підводних човнів.

"Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якщо ні, навіщо б Росія просила про це Північну Корею?" — додав Скібіцький.

Видання також нагадує слова керівника ГУР МО Кирила Буданова, який раніше у лютому заявив, що Пхеньян наразі є найбільшим постачальником зброї для Москви. Головний розвідник України висловив переконання, що без допомоги КНДР ситуація для Росії "була б катастрофічною".

Нагадаємо, у вересні 2023 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин провів у Росії 5 днів. Він зустрічався з Володимиром Путіним на космодромі "Східний" у Сибіру. Також відвідав військові заводи та оглянув бойові літаки, ракетні системи та російський флот на його базі на Далекому Сході у Владивостоці.

14 вересня The Washington Post писало, що ця зустріч показала, наскільки лідери двох країн зацікавлені у співпраці. Експерти також зазначали, що відносини Володимира Путіна та Кім Чен Ина вже давно мають комерційний характер. Зокрема, президент РФ може бачити в главі Північної Кореї "антиамериканського партнера".