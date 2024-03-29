В Винницкой области иранский Shahed упал и сдетонировал возле жилых домов: подробности (фото)

От взрыва повылетали стекла, повреждены сам дом, гараж, забор и газовая труба. В населенном пункте без света остались 17 частных построек.

Ночью 29 марта РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Вражеские БпЛА сбивали и в Винницкой области. Один из дронов-камикадзе взорвался в частном секторе Жмеринского района. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС,

"Ночью враг снова атаковал Виннитчину дронами. В селе Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал. От взрыва повылетали стекла, повреждены сам дом, гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к счастью, в результате взрыва "шахеда" никто из местных жителей не пострадал. Из-за падения беспилотника в населенном пункте повреждены электросети, из-за чего без света остались 17 домов.

Напомним, что 29 марта в Воздушных силах сообщили, что основной удар пришелся на топливно-энергетический сектор Украины. Силам ПВО удалось уничтожить 84 цели. Россияне били "Кинжалами", крылатыми и баллистическими "Искандерами", а также ракетами Х-101/Х-555.

Во время вражеского обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях.

28 марта в ГУР предупреждали, что Россия готовится к массированным ракетным атакам по мирным городам и называют эти удары "ударами возмездия".