"Не удары возмездия": в ГУР заявили, что подготовка ракетных ударов РФ продолжается неделями

По словам Андрея Юсова, факт атаки Украины сотнями ракет с начала полномасштабного вторжения — это прямой акт агрессии против мирного государства.

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Подготовка российской армией к массированным ракетным атакам по Украине продолжается в течение недель, поэтому называть их "ударами возмездия" неправильно. Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил в интервью "Голосу Америки".

Он подчеркнул, что Россия с начала полномасштабного вторжения атаковала нашу страну сотнями ракет, что непосредственным образом говорит о прямом акте агрессии Москвы против мирного государства.

Вместе с этим Юсов считает очень странными разговоры о том, что РФ наносит "ответные удары".

"Если речь идет о чисто техническом взгляде, то для подготовки каждого нового массированного обстрела российской армии, или комбинированной атаки с применением беспилотников — для подготовки такой операции нужны недели",- сказал Юсов.

По словам представителя ведомства, если бы в один день на российском предприятии произошел взрыв, а на следующий день — массированный ракетный удар, то можно сказать, что обстрел был запланирован и произошел бы в любом случае.

Крупнейшая массированная атака РФ с начала года: что известно

Напомним, что Украина 22 марта пережила крупнейшую с начала текущего года массированную атаку, во время которой были применены шахматы, крылатые и баллистические ракеты. Сигнал воздушной тревоги объявляли по всей территории страны. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что войска страны-агрессора атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны уничтожили 92 цели — 55 БпЛА Shahed-136/131 и 37 ракет.

В результате атаки повреждение объектов инфраструктуры и энергетики произошло в Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.

В то же время по Запорожью оккупанты нанесли 12 ракетных ударов. Известно о разрушении десятков домов, еще 35 получили повреждения. Также восемь вражеских ракет атаковали ДнепроГЭС там вспыхнул пожар, движение по дамбе перекрыто.

Из-за попадания в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге вводились графики аварийных отключений. Также экстренные отключения и графики подачи электроэнергии вводились в Днепропетровской области (в частности в Кривом Роге), Донецкой, Одесской областях, Харьков остался почти без света, в городе также проблемы с водоснабжением, не работает метро и электротранспорт.

28 сентября стало известно, что РФ во время ракетной атаки 22 марта повредила все энергоблоки на Ладыжинской и Бурштынской ТЭС.

При этом 22 марта в Минобороны России прокомментировали ракетный обстрел Украины 22 марта, заявив, что все цели якобы были достигнуты.