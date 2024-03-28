"Не удари відплати": у ГУР заявили, що підготовка ракетних ударів РФ триває тижнями

За словами Андрія Юсова, факт атаки України сотнями ракет з початку повномасштабного вторгнення – це прямий акт агресії проти мирної держави.

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Підготовка російською армією до масованих ракетних атак по Україні триває протягом тижнів, тому називати їх "ударами відплати" неправильно. Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він підкреслив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення атакувала нашу країну сотнями ракет, що безпосереднім чином говорить про прямий акт агресії Москви проти мирної держави.

Разом з цим Юсов вважає дуже дивними розмови про те, що РФ завдає "ударів у відповідь".

"Якщо мова йде про суто технічний погляд, то для підготовки кожного нового масованого обстрілу російської армії, чи комбінованої атаки із застосуванням безпілотників – для підготовки такої операції потрібні тижні",— сказав Юсов.

За словами представника відомства, якби одного дня на російському підприємству стався вибух, а наступного дня – масований ракетний удар, то можна сказати, що обстріл був запланований і стався б у будь-якому разі.

Найбільша масована атака РФ з початку року: що відомо

Нагадаємо, що Україна 22 березня пережила найбільшу з початку поточного року масовану атаку, під час якої було застосовано шахеди, крилаті та балістичні ракети. Сигнал повітряної тривоги оголошували по всій території країни. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що війська країни-агресора атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили 92 цілі — 55 БпЛА Shahed-136/131 і 37 ракет.

Внаслідок атаки пошкодження об'єктів інфраструктури та енергетики відбулося в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

Водночас по Запоріжжю окупанти завдали 12 ракетних ударів. Відомо про руйнування десятків будинків, ще 35 зазнали пошкоджень. Також вісім ворожих ракет атакували ДніпроГЕС там спалахнула пожежа, рух дамбою перекрито.

Через влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі вводилися графіки аварійних відключень. Також екстрені відключення і графіків подачі електроенергії запроваджувалися у Дніпропетровській області (зокрема у Кривому Розі), Донецькій, Одеській областях, Харків залишився майже без світла, у місті також проблеми з водопостачанням, не працює метро та електротранспорт.

28 вересня стало відомо, що РФ під час ракетної атаки 22 березня пошкодила всі енергоблоки на Ладижинській та Бурштинській ТЕС.

При цьому 22 березня в Міноборони Росії прокоментували ракетний обстріл України 22 березня, заявивши, що всі цілі нібито було досягнуто.