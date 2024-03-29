Операция-импровизация: работники ТЦК отвезли мужчину к границе и задержали как уклониста, — СМИ

Мужчину, как утверждают журналисты, высадили в 800 метрах от государственной границы, где сразу же его перехватили украинские пограничники. Его одели в жилет, поставили рядом собаку и сфотографировали как типичного "уклониста" из сводки Госпогранслужбы.

Жителя Днепропетровщины Андрея Козюру мобилизовали в ряды ВСУ прямо из поезда на Закарпатье. По его словам, местные ТЦК изобрели новые методы по мобилизации граждан. Их вывозят на границу и задерживают как уклонистов. Об этом он рассказал "Информатору".

Мужчина рассказал, что приехал в Карпаты с товарищем. Они там хотели пройти пешим маршрутом, но как только он сошел с поезда, в планы вмешался местный ТЦК. Андрея Козюру задержали якобы за то, что он находился в розыске.

Через двое суток он уже ехал в качестве новобранца в учебную часть ВСУ. До этого, по словам мужчины, его умышленно подвезли к ближайшей границе, чтобы задержать в качестве уклониста.

"Вдруг оказалось, что я в розыске"

Мужчина рассказал, что 23 марта в 08:00 утра он сошел с поезда в закарпатском Воловце и сел в маршрутку, чтобы поехать в село Изки неподалеку. Только тогда заметил, что к транспорту направляются несколько сотрудников ТЦК.

"Ко мне подошли четверо, начали разговаривать: сразу очень агрессивно, с криками, настойчиво требуя документы. Вызвали наряд полиции — и я показал им свои бумаги. Тут вдруг оказалось, что я в розыске у какого-то из ТЦК", — рассказывает Андрей Козюра.

Вместе с Андреем задержали также его товарища и составили на них протокол по ст.210 (нарушение военнообязанным правил воинского учета, штраф от 510 до 850 грн). Для его товарища история закончилась тем, что его в базе не нашли.

"Скрутили, вырвали из рук телефон, затолкали в машину. Доставили в Воловецкий ТЦК. Там я общался с какими-то непонятными для меня людьми — предлагали что-то подписать, но я отказался. Через три часа меня снова затолкали в авто — старенького Mitsubishi Pajero — и отвезли в Мукачево", — рассказал мужчина.

В районном ТЦК, по словам мужчины, его снова заставляли подписывать документы и сфотографировали, а затем отвезли в больницу, сделать флюорографию. Далее люди в военной форме, которые его сопровождали, поняли, что днепрянин не будет подписывать документы, посадили его в авто и повезли обратно в ТЦК.

Операция "Импровизация"

По словам мужчины, он уверен, что на случай отказа граждан у работников ТЦК и некий "план Б". Его кудит увезли и начали высаживать возле неизвестной кофейни.

"Я сделал 5-6 шагов, попытался включить телефон и увидел, что он полностью "обнулен" — нет сим-карт, память стерта. Понял: таким образом в ТЦК удалили нежелательные видео общения с собственными сотрудниками — а у меня как раз была такая запись. А тогда ко мне подбежали два "казака" в штатском, схватили и стали расспрашивать: кто я, откуда, зачем", — говорит Андрей Козюра.

Оказалось, что оба — переодетые сотрудники Госпогранслужбы. Они сразу же объяснили Андрею, что он задержан в 800 метрах от государственной границы.

"Где-то через 10 минут из леса вышли другие пять или шесть пограничников. Меня сфотографировали, сделали фото, надев жилет: я стою с лицом судьбы, рядом собака — типичное фото "уклониста" из сводки Госпогранслужбы. А потом забрали в камеру, где продержали до утра", — вспоминает Андрей.

"Вынуждены действовать немножко незаконно"

Далее мужчину снова задержала полиция и вместе с другими такими же задержанными доставила в Ужгород в местный ТЦК. Там им выписали "чистенькие" военно-учетные документы и распоряжение о мобилизации в ряды ВСУ. Мужчин заставили пройти ВВК, и через полсуток без каких-либо объяснений отправили в Ривненскую область, где расположена его учебная часть.

"Паспорт мне отдали, уже перед тем, как подписывать военный билет. Я его видел полсекунды — там уже все было готово, расписано, "запаковано". А в голове — фраза, которую мне сказал один из сотрудников Ужгородского ТЦК: "мы вынуждены действовать немножко незаконно, чтобы к нам р*сня не пришла", — рассказал Козюра.

Журналисты обратились в Ужгородский ТЦК за комментарием по поводу истории, которая случилась с мобилизованным там жителем Днепропетровщины, там им сказали, что "воздерживаются от официальных комментариев".

"Отправляйте запрос в пресс-службу, и мы предоставим вам официальный ответ", — отметил сотрудник ТЦК и СП Ужгорода.

Напомним, что на границе с Венгрией задержали уклониста с интересной семейной историей. Мужчина ехал встретиться с детьми по липовой справке.

Ранее сообщалось, что директор театра в Кропивницком делал из уклонистов актеров за 3,5 тыс. долларов США.