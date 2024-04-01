Битва за Часов Яр началась. Есть ли угроза для Константиновки и Краматорска (карты)

Оборона Часового Яра — стратегически важная задача для Украины, потому что город стоит на господствующих высотах, откуда открывается огневой контроль над Константиновкой. Часов Яр вместе со Славянском и Краматорском — глобальные цели РФ, которая стремится захватить всю Донецкую область.

Российские войска вышли на окраины Часового Яра, за которыми открывается путь на другие крупные города в Донецкой области. Фокус пообщался с соучредителем DeepState Романом Погорелым, чтобы понять, почему Часов Яр является стратегически важным для Украины, и где сейчас идут бои.

Оккупанты ведут активные наступательные действия по всей линии фронта. Особенно напряженной ситуацией является на Бахмутском направлении. Украинские войска во время контрнаступления летом 2023 года смогли очень близко дойти до флангов Бахмута, заняв господствующие высоты вокруг населенного пункта. Однако постепенно с осени-зимы 2023 года войска РФ начали давить с северного направления назад. Они дошли до окрестностей Часового Яра, от которого открывается путь в Константиновку, а оттуда — в Краматорск.

Продвижение в Часовом Яру открывает для РФ возможность держать под огневым контролем Краматорск и Константиновку Фото: deepstatemap.live

Часов Яр находится под российским огнем уже не первый месяц. Наносятся удары авиабомбами и дронами. Начальник Часовоярской МВА Сергей Чаус заявил, что около 70% населенного пункта уже разрушено. Российские войска постоянно атакуют населенный пункт.

"Трудно спрогнозировать, куда оно прилетит. Есть такие микрорайоны в громаде, куда летит постоянно, ежедневно, и утром, и вечером. КАБы — это страшная вещь. Дроны очень часто отрабатывают по гражданским людям и гражданским автомобилям", — рассказал Сергей Чаус.

Он также добавил, что несмотря на состав ситуацию местные жители не хотят эвакуироваться. За последние пару недель из города эвакуировалось до 10 человек. При том, что завозить гуманитарную помощь для населения становится все труднее.

Почему Часов Яр стратегически важен для обороны

В ежедневных отчетах Генерального штаба пишут о регулярных штурмах ВС РФ на Бахмутском направлении. Также ВС РФ постоянно наносят авиационные удары по Часовому Яру. Фокус пообщался с соучредителем проекта DeepState Романом Погорелым, о важности Часового Яра. Еще в начале февраля аналитики обращали внимание на важность фортификационных сооружений в Часовом Яру. Командование недавно заявило, что продолжается проверка укреплений на направлении. Роман Погорелый неоднократно подчеркивает, что Часов Яр — это стратегически важный город, который стоит на господствующих высотах.

"С высоты у них будет больший зрительный контроль, в определенной степени, огневой контроль, логистика, на которую они постоянно охотятся. И это тоже неприятно. Соответственно, они уже зашли на Часовояровские высоты, где по словам командования, в целом, должна быть оборона. В самом городе, скорее всего, просто не будет возможности держаться. Московиты, если не смогут продвигаться по земле, то будут очень сильно обстреливать", — объясняет Роман Погорелый.

Фортификация — одно из важных направлений работы для Украины Фото: Минобороны Украины

Также он добавил, что в Украине начались дополнительные процессы по проверке и созданию инженерных фортификационных сооружений (ИФС), так как военные на своих плечах сдерживают врага, ведут бои, закрепляются и отдают свою жизнь на фронте. Для командования возведение инженерных сооружений может означать их наличие в самом Часовом Яру, предполагает соучредитель DeepState. Однако оккупанты могут быстро окапываться и закрепляться. Они это используют в свою пользу. В итоге вопрос инженерной защиты остается открытым, тогда как бой за Часов Яр начался.

Российские войска активно применяют авиабомбы ФАБ с комплектом УМПК. Обстреливать Часов Яр начали еще до того, как они подошли к городу. Как объяснил Фокусу Роман Погорелый, оккупанты увидели эффективность применения ФАБов и КАБов, поэтому сейчас бьют ими не только на Бахмутском направлении, но и на Авдеевском, Марьинском, на юге и на востоке государства: "Типичная тактика московитов — не можешь взять, тогда сравняй все с землей".

Битва за Часов Яр началась: есть ли угроза для Константиновки, Краматорска и Славянска

"Часов Яр — это в первую очередь высоты. Это очень большой зрительный и огневой контроль окружающих населенных пунктов, которые находятся вокруг города. А это также наши позиции и территории, на которые мы должны не пускать московитов. Это огневой и зрительный контроль Константиновки — это следующий населенный пункт, который соответственно, с высоты открывает оперативное пространство для дальнейшего продвижения и действий. Часовяровские высоты — это стратегический город, который имеет вес за счет высот. Московитов нельзя было не то, что пускать, а даже подпускать к городу. У нас был шанс выстроить там мощную оборону, подготовиться, чтобы этого не произошло. Когда бои шли еще в районе Богдановки, Хромового, даже не Ивановского, а Хромового. Тогда были первые звоночки, что московиты будут давить, потому что сконцентрировали там большие силы. Сейчас невероятно трудно, и за это, к сожалению, должны платить наши бойцы своими жизнями", — отмечает Роман Погорелый.

Чем краснее цвет, тем выше. Зеленый и синий цвет — низины Фото: topographic-map.com

Аналитик добавляет, что пока не стоит предполагать, будут ли у россиян дальнейшие успехи в районе Часового Яра. Константиновка, Краматорск и Славянск — это глобальные цели для ВС РФ, потому что они хотят выйти на админграницы Донецкой области. Возможно, Украина подтянет резервы и наступление удастся сдержать, время покажет, как будет. Стоит верить в наших бойцов и помогать им максимальными усилиями.

Сооснователь DeepState приводит пример, когда ВС РФ захватили Марьинку, то дальше было очень много направлений, где шло наступление:

Новомихайловка;

Победа;

Красногоровка;

Георгиевка;

трасса Водяное-Угледар-Константиновка.

Однако российские войска одновременно пытаются давить везде, а поэтому нигде не имеют значительных успехов.

Российские войска после Марьинки пытаются давить сразу на нескольких направлениях и поэтому не имеют существенных успехов Фото: deepstatemap.live

Россияне сосредоточили много сил на Новомихайловке, но сейчас "разбивают о нее зубы". Так же может быть и в районе Часового Яра.