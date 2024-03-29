"Полная изоляция и контроль": россияне установили на оккупированных территориях 2 тыс. вышек, — ГУР

По словам представителя ГУР, российские оккупанты расширяют сети для распространения своей пропаганды. Они активно работают с молодежью, чтобы навязывать российские нарративы и лишать исторического прошлого.

Россия полностью контролирует информационное пространство и распространяет свою пропаганду на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на ежегодном форуме Kyiv Stratcom Forum 2024, сообщает Центр стратегических коммуникаций в пятницу, 29 марта.

По его словам, такая практика для Российской Федерации не является новой, пользуется она ею еще с 2014 года.

"Полная изоляция и контроль информационного пространства и информационно-психологическая обработка населения. Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области (оккупированные части — ред.) — там полностью контролируется информпространство", — сказал Скибицкий.

По информации ГУР, полный контроль всех информационных потоков возложили на российскую государственную корпорацию "Ростех".

"Россияне расширяют сети для распространения своей пропаганды. За это время на ВОТ установили около 2000 вышек мобильных сетей РФ для распространения этого контента", — добавил Скибицкий.

Он также сообщил, что оккупанты восстановили 2300 театров и кинотеатров. Особенно активно россияне работают с молодежью.

"Для чего? Для навязывания нарративов России и лишения нас исторического прошлого", — подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, 28 марта руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты готовят масштабную кампанию по дезинформации украинцев и дискредитации ВСУ на фоне попытки нового наступления в мае-июне.

28 марта премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что части депутатов Европарламента платилиденьги за распространение российской пропаганды.