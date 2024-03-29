"Историческая возможность победить врага": Путин "слабый сейчас", — офицер ЦРУ

Джон Сайфер, проработавший в Секретной службе ЦРУ 28 лет, призвал США действовать как сверхдержава и передать Украине все необходимое для победы.

Бывший офицер ЦРУ призвал западных союзников Украины оказать стране большую военную поддержку и заявил, что президент РФ Владимир Путин "сейчас слаб". Об этом Джон Сайфер написал в X.

Джон Сайфер проработал в Секретной службе ЦРУ 28 лет, а в 2014 году вышел на пенсию. Теперь он выступил с призывом к американским властям действовать решительнее в том, что касается помощи Украине.

"Ради всего святого. У нас есть историческая возможность победить врага, который уже много лет воюет с нами. Путин разрушает все, что для нас важно. Он сейчас слабый. Перестаньте быть такими робкими и действуйте как сверхдержава", — говорится в публикации.

Пост Джона Сайфера

Он добавил, что Украине нужно предоставить все необходимое для победы.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 28 марта, заявил, что скорейшее согласование помощи Украине в Конгрессе "жизненно важно".

Украинский лидер также заявил в интервью CBS News, что Украине нужна "помощь сейчас". Он предупредил о надвигающемся российском наступлении и возможности того, что война выйдет на территорию НАТО.

Официальные лица США предупредили, что нынешняя нехватка боеприпасов в Украине может стать "катастрофической" к концу марта. Несколько американских чиновников в конце прошлого месяца на условиях анонимности сообщили, что "переломный момент начинается сейчас, и ситуация продолжит постепенно ухудшаться в течение весны и лета".

Напомним, что, согласно прогнозу ISW по состоянию на 28 марта, ВС РФ смогут атаковать только в одном направлении, а новых фронтов не будет.

Также сообщалось, что, по данным ISW, 28 марта российские войска заявили о продвижении в Семеновке и уничтожении морского дрона возле Кинбурнской косы.