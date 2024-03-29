"Конец мая или начало июня": в Раде рассказали, когда заработает закон о мобилизации

По прогнозам нардепа Ярослава Железняка, законопроект о мобилизации может появиться в сессионном зале парламента 10-11 апреля. Тогда же документ будет проголосован, а подписан — в конце апреля или начале мая. После этого понадобится еще месяц, чтобы закон вступил в силу.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета №10449 может заработать в Украине не раньше, чем через два месяца. Таким прогнозом поделился в Telegram народный депутат от фракции "Голос" и первый заместитель руководителя комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, после того, как парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поданных к законопроекту правок, будет проведена большая юридическая работа по сведению текста после всех принятых изменений.

Оборонный комитет проведет заседание, на котором должны рассмотреть дополнительные "комитетские" правки, чтобы избежать коллизий. А также будет одобрена финальная таблица ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

Железняк сообщил, что это может произойти не раньше 3-4 апреля.

"Там много подготовительной работы, поэтому может состояться где-то не раньше среды-четверга", — написал нардеп.

Далее текст должны передать в юридическое управление парламента. Там должны проверить текст на ошибки и коллизии. По словам Железняка, после заключения соберется еще раз, чтобы учесть замечания.

"Где-то 10-11 апреля законопроект может появиться в Раде. И проголосован тоже будет в такие даты. Далее здесь вопрос будет ли "блокирующее постановление" или нет, которое задержит подписание законопроекта Спикером. Но в целом где-то ближе к концу апреля — началу мая закон подпишут", — считает Железняк.

Затем понадобится месяц на то, чтобы закон вступил в силу.

"И имеем только конец мая — начало июня он заработает", — прогнозирует нардеп.

В то же время он отметил, что "на каждом этапе что-то может пойти не так". Поэтому раньше, чем в озвученные им сроки этого не произойдет, а вот задержка вполне реальна.

Закон о мобилизации: рассмотрение в Верховной Раде

В свою очередь народный депутат из фракции "Европейская солидарность" и член оборонного комитета Ирина Фриз в комментарии "Суспільному" заявила, что уже сегодня начинается формирование общей таблицы. Она убеждена, что на следующей неделе таблица будет готова.

Относительно рассмотрения документа в сессионном зале, Фриз считает, что парламент сможет рассматривать по тысяче правок в день.

"Будем смотреть, все зависят от того, сколько правок будет ставиться на подтверждение. Потому что одно дело, когда будет поставлена на подтверждение на учет тысяча правок, совсем другое, когда будут ставить все четыре тысячи, что будет занимать значительно больше времени, чем предполагалось. Поэтому это зависит от политической воли принять этот закон в принципе", — пояснила депутат.

Напомним, 29 марта комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации №10449.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент возьмется за рассмотрение законопроекта, когда его финальную версию доработает комитет. Конкретных сроков спикер озвучивать не стал.