Атака БПЛА: есть попадания в объекты инфраструктуры на Полтавщине и Днепропетровщине, — ОВА

В Днепропетровской области обломки сбитого дрона упали на территории элеватора, возник пожар. Критических разрушений не зафиксировано, обошлось без пострадавших, заверил председатель ОГА Сергей Лысак.

В ночь на субботу, 30 марта, российские беспилотники атаковали Полтавскую область. Под ударом вражеских дронов был инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.

По его словам, зафиксировано несколько попаданий.

"Неспокойная ночь на Полтавщине. Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", — написал Пронин.

Глава Полтавской ОГА добавил, что в результате российского удара пострадавших нет.

Атака дронов 30 марта — Днепропетровская область

На Днепропетровщине в результате российской атаки повреждения получил инфраструктурный объект и элеватор. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Ночью силы ПВО в области уничтожили 4 дрона: по одному в Каменском и Криворожском и два — в Днепровском районе.

"Обломки сбитого БпЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет. Червоногригорьевскую громаду, что на Никопольщине, агрессор обстрелял из артиллерии. Люди невредимы", — заявил Лысак.

Он добавил, что утром оккупанты ударили по Никополю беспилотником. Поврежден инфраструктурный объект.

Напомним, ночью 30 марта Силы ПВО Украины уничтожили 9 из 12 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136. Дроны сбивали в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

29 марта ВС РФ осуществили массированный удар по 10 областям Украины. Вражеские дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты. Силы ПВО сбили 84 из 99 воздушных целей.