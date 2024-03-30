Объемный взрыв: Россия впервые применила в Украине термобарическую бомбу ОДАБ-1500 (видео)

Авиабомбу испытали в поселке Великая Писаревка Сумской области. После взрыва в небо поднялось облако высотой в километр. Площадь эффективного воздействия боеприпаса доходит до 500 квадратных метров.

Россия впервые применила в Украине тяжелую объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-1500. Досталось поселку Великая Писаревка в Сумской области, пишет немецкий таблоид Bild.

После взрыва бомбы ОДАБ-1500 в небе поднялось облако дыма высотой в километр. Данный термобарический боеприпас времен СССР примерно за 10 метров до попадания в цель выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и воспламеняет его. Именно так происходит объемный взрыв.

Захватчики уже применяли в Украине ОДАБ, но массой от 170 до 500 килограмм. Теперь по Сумской области применили полуторатонную бомбу, которая имеет намного большую силу поражения, чем классический вариант.

Опасность управляемой бомбы ОДАБ-1500

Бомбы ОДАБ-1500 в качестве взрывчатого вещества применяют окись этилена, либо пиперилен, пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

Площадь эффективного воздействия — до 300 квадратных метров с давлением от 90 до 120 атмосфер, а в тротиловом эквиваленте удельная мощность около 1 тонны. В случае применения ОДАБ-1500 — 500 квадратных метров.

"Очевидно, что ВС РФ не только решили проблему своевременного подрыва с учетом срабатывания устройства переменной задержки при долговременном планировании, но и с установкой УМПК на более мощную ОДАБ-1500", — указывает специалист.

Напомним, в Белгородской области РФ ранее нашли три авиабомбы за 1 день, в том числе и КАБ-1500. Всего за неделю на Белгородскую область уронили минимум 12 авиабомб.

Войска РФ 27 марта нанесли авиаудар по жилому району Харькова, в результате которого осколочные ранения получил ребенок возрастом менее года.