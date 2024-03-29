Войска РФ сбросили еще три авиабомбы на Белгородскую область, — соцсети (фото)

По словам журналистов, всего за неделю на Белгородскую область российская авиация уронила как минимум 12 авиабомб.

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В Белгородской области России за сутки нашли три авиабомбы. Среди них КАБ-1500, которая весит полторы тонны. Об этом пишет Telegram-канал "Пепел".

Сообщается, что 28 марта в Белгородском районе между селами Бессоновка и Веселая Лопань обнаружили корректируемую авиабомбу весом 1,5 тонны, которую "уронил" российский бомбардировщик. Из-за происшествия власти перекрыли дорогу между селами.

КАБ-1500 в Белгородской области Фото: Пепел

Также российские медиа ASTRA сообщило, что утром 28 марта в районе села Безымено Грайворонского горождского круга обнаружили ФАБ-250. Более 140 жителей села пришлось эвакуировать. Уже к вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

Правда, как говорится в сообщении, в этот же день ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка Белгородского района. В этом случае местных жителей решили не эвакуировать.

Село Безымено Фото: Astra

Сообщается, что всего за неделю на Белгородскую область уронили как минимум 12 авиабомб.

Напомним, ночью 29 марта в Белгороде пожаловались на новый обстрел. По данным российских медиа, "прилеты" якобы были зафиксированы на бульваре Юности, улицах Есенина и Губкина, а также на территории микрорайона Харьковская гора.