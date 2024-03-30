"Сотни миллионов погибнут в первые 72 минуты": в США смоделировали сценарий ядерной войны

Если Россия или Китай запустят ядерную ракету, у президента США Джо Байдена будет шесть минут на выбор: ударить в ответ или позволить стереть с лица земли один из американских городов? Первый вариант приведет к гибели почти всего населения планеты.

Сотни миллионов людей погибнут в течение нескольких часов, если в мире начнется ядерная война. К такому выводу пришел автор бестселлеров об американской армии США, американский журналист-расследователь Энни Якобсен, пишет таблоид The Daily Star.

Если Россия или Китай запустят ядерную ракету, у президента США Джо Байдена останется шесть минут на жизненно важное решение: ударить в ответ, что приведет к гибели почти всего населения в мире, позволить стереть с карты один из американских городов?

Действующая в США доктрина "упреждающего запуска" означает, что ответный удар будет до активации первой фазы тревоги.

"Нас отделяет одно недоразумение, один просчет от ядерного армагеддона. Независимо от того, как начнется ядерная война, она закончится смертью всех нас", — сказала Якобсен.

У Министерства обороны США есть система раннего предупреждения. Космическая система SBIRS пристально следит за всеми недружественными для Штатов странами. Через доли секунды после запуска межконтинентальной баллистической ракеты Вашингтон видит ее горячий выхлоп. Далее активируется "упреждающий запуск".

"Причина, по которой Соединенные Штаты так пристально наблюдают за ядерными пусками в мире заключается в том, чтобы немедленно перевести в действие систему ядерного командования и контроля для нанесения контрудара. Соединенные Штаты не будут ждать, чтобы отразить ядерную атаку и запустят ядерное оружие до того, как бомба действительно упадет", — поясняет специалист.

Приказ армиям РФ и США нанести ядерный удар отдавали не один раз

Войскам США и РФ приказывали нанести ядерный удар

Известно, что приказ российским и американским войскам нанести ядерный удар отдавался не один раз, но спустя некоторое время команды признавали ошибочными.

"В следующий раз нам может повезти гораздо меньше. Один из бывших президентов США сомневался в разумности организации армагеддона из-за данных на экране радара", — говорится в материале.

Лучшее заявление — в мемуарах 40-го президента США Рональд Рейгана, который считал ядерный взрыв "иррациональным". Образовавшееся после него грибовидное облако притянет людей в радиусе многих миль, поднимет их в небо и все они сгорят заживо, пишет Якобсен.

США развернули 1770 ядерных боеголовок, их можно запустить всего за 60 секунд. У России развернуто 1674 снаряда, их системы вооружений находятся на одном уровне с американскими, сообщил таблоид.

"Если бы президент США принял роковое решение нанести ответный удар, бесчисленное количество жизней погибло бы за меньшее время, чем требуется для игры в футбол. "Сначала миллионы, затем десятки и сотни миллионов людей умрут в первые 72 минуты ядерной войны. А затем наступит ядерная зима, когда миллиарды умрут от голода", — считает эксперт.

После ядерных бомбардировок наступит ядерная зима

Якобсен побеседовала с десятками высокопоставленными политическими и военными деятелями по поводу концепции ядерного сдерживания. Все они соглашаются, что ядерная война — это полное безумие, подчеркнула она.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц мог сыграть ключевую роль в предотвращении возможного российского ядерного удара по Украине. Глава немецкого правительства сумел убедить власти Китая в необходимости предотвратить ядерную угрозу.

В Кремле ранее говорили, что президент России Владимир Путин не угрожал ядерным оружием. По словам Путина, ядерный удар можно нанести при угрозе существованию РФ.