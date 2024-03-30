Побратим Leopard 1: Испания выставила на аукцион танки M60A3

Несмотря на моральную устарелость, M60A3 TTS имеет лучшую защиту, чем Leopard 1 и позволяет штатно устанавливать динамическую защиту.

Военно-морские силы Испании выставили на аукцион танки M60A3 TTS, которые выводились из эксплуатации в период 2010-2020 годов. Об этом сообщает испанский портал InfoDefensa.

Корпус морской пехоты имел на вооружении танки M60A3 TTS, которые теперь продают с начальной стоимостью 48 924 евро. Также условием для участников является оставить задаток 20% от базовой цены тендера. Конечный срок подачи документации и предложений заканчивается 22 апреля. После этого 24 апреля объявят полученные предложения. Количество машин, которые выставили на аукцион, не называется. Однако техническое состояние определено как такое, что они еще имеют ценность.

Известно, что испанская армия получила около 260 танков M60A3 TTS и M60A1, которые поступили из Западной Германии, где их хранила армия США. Танки были не новыми и поступили без средств связи и дополнительного вооружения. Компания Santa Barbara Blindados занималась приведением танков в боеспособное состояние.

С начала 2010-х Испания начала выводить из эксплуатации танки M60A3 TTS. Последнюю машину вывели в 2022 году, ее передали в Школу морской пехоты имени генерала Альбасете и Фустера. В Defense Express добавляют, что M60A3 TTS — это последняя модификация танка M60, которую создали в 1980-х годах. Несмотря на возраст танк имел интегрированный тепловизионный прицел наводчика Raytheon AN/VSG2.

Турецкая модернизация M60 с новой башней

ВСУ не имеют на вооружении M60A3 TTS, но есть мостоукладчики M60 AVLB на базе танка. В строю некоторых стран мира существует много М60 в строю. Турция даже разработала модернизацию с новой башней MZK с новой башней. Турецкая армия имеет 900 M60 в строю. При этом M60A3 TTS той же эпохи, что и Leopard 1, но имеет лучшую защиту и ему предусмотрена динамическая защита. Пушка так же как и у Leopard 1 имеет калибр 105-мм.

Напомним, Тайвань объявил о планах модернизировать танки M60A3, который представляет собой 400 машин.

В марте стало известно, что украинские Leopard 1 получили редкие HESH-снаряды.