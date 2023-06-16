В Турции разработали новую башню для танков M60: в чем ее особенность (видео)

Турецкая армия является одним из крупнейших операторов танков М60. Модернизация должна гарантировать круговую защиту от ударов РПГ-7.

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Турецкая оборонная компания Roketsan показала новую модульную башню для танка М60А3, до сих пор находящегося на вооружении турецкой армии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в твиттере.

Модульная башня должна увеличить защиту машины от ударов. Заявляется, что усиленная защита должна гарантировать защиту от тандемных кумулятивных боеприпасов и защиту от попадания РПГ-7. В настоящее время компания активно испытывает танк M60 с новой башней.

M60A3 с новой башней

Визуально башня стала шире и больше. Известно, что благодаря использованию новых технологий новая защита не только не повлияла на вес башни, но и сделала ее более легкой — 14,5 тонн против 13 тонн. Эксперты отмечают, что у танка есть недостаток – ослабление зоны между башней и корпусом.

Аналогичная башня может устанавливаться на советский танк Т-72. Характеристики будут такие же, как и у M60. Согласно данным Military Balance 2023, турецкая армия располагает 650 танками M60A3.

M60A3 – это американский основной боевой танк, разработанный компанией Chrysler Defense Engineering. Он имеет пушку калибром 105 мм. Известно, что бронирование танка составляет в разных проекциях от 109 до 258 мм под большими углами. Турция является одним из самых крупных мировых операторов M60A3. Модификация А3 получила новую оптику и различные усовершенствования, в том числе обновленную систему стабилизации.

Напомним, 28 января в Турции анонсировали проект модернизации всех танков Leopard 2, находящихся на вооружении.

15 июня в Турции впервые опробовали БПЛА Akinci с украинским двигателем.