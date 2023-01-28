Турция модернизирует весь парк танков Leopard 2: что известно (фото)

В ходе модернизации танк потяжелеет на более чем 6 тонн, это нужно для улучшения бронирования корпуса и башни Leopard 2A4.

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На вооружении турецкой армии находится 280 танков Leopard 2A4, всех их модернизирует отечественная промышленность. Об этом сообщает турецкое издание Savunmasanayist.

В течение 4 лет оборонная промышленность планирует обновить все 280 танков Leopard 2 в модификации А4. Название турецкой версии получит название TIYK Leopard 2A4. В ее рамках планируется усилить бронирование, систему управления огнем и танком. Также изменения затронут пожаротушение.

[ + – ] Проект модернизации танка TIYK Leopard 2

Подробности того, насколько усилят танки нет. Однако известно, что в течение нынешнего года модернизацию пройдут 80 танков, остальные машины до 2026 года. Комплекс защиты T1 Armor System разработан компанией Rocketsan. Его уже устанавливали на турецкие "Леопарды". Он состоит из блоков композитной брони и блоков активной защиты. Борта башни и двигатель защищены противокумулятивной решетки. Масса комплекса составляет 6,33 тонны, поэтому общий вес танка Leopard 2A4 возрастет с 55 до 61,3 тонны.

[ + – ] Установка дополнительного бронирования на Leopard 2A4

Напомним, в Испании согласились передать Украине танки Leopard 2, однако они требуют прохождения ремонта.

27 января командир 14-й отдельной мехбригды Александр Охрименко заявил, что танки "Леопард-2" поступят им на вооружение.