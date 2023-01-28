Туреччина модернізує весь парк танків Leopard 2: що відомо (фото)

У ході модернізації танк поважчає більш ніж на 6 тонн, це потрібно для покращення бронювання корпусу та вежі Leopard 2A4.

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На озброєнні турецької армії є 280 танків Leopard 2A4, їх модернізує вітчизняна промисловість. Про це повідомляє турецьке видання Savunmasanayist.

Протягом 4 років оборонна промисловість планує оновити всі 280 танків Leopard 2 у модифікації А4. Назву турецької версії отримає назва TIYK Leopard 2A4. У її межах планується посилити бронювання, систему керування вогнем і танком. Також зміни торкнуться пожежогасіння.

[ + – ] Проєкт модернізації танка TIYK Leopard 2

Подробиць того, наскільки посилять танки, немає. Проте відомо, що протягом нинішнього року модернізацію пройдуть 80 танків, решта машин до 2026 року. Комплекс захисту T1 Armor System розробила компанія Rocketsan. Його вже встановлювали на турецькі "Леопарди". Він складається з блоків композитної броні та блоків активного захисту. Борти вежі та двигун захищені протикумулятивними гратами. Маса комплексу становить 6,33 тонни, тож загальна вага танка Leopard 2A4 зросте з 55 до 61,3 тонни.

[ + – ] Додаткове бронювання на Leopard 2A4

Нагадаємо, в Іспанії погодилися передати Україні танки Leopard 2, проте вони вимагають ремонту.

27 січня командир 14-ї окремої мехбригди Олександр Охріменко заявив, що танки "Леопард-2" надійдуть їм на озброєння.