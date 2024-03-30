Европа в "предвоенной эре": Туск заявил, что следующие два года будут решающими

Глава польского правительства убежден, что мир проживает самый критический момент со времен Второй мировой войны и "надо морально привыкнуть к новой эпохе".

Европа находится в предвоенной эпохе и с каждым днем это становится все заметнее. Дальше возможен любой сценарий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью ряду европейских СМИ, в том числе и испанскому изданию "El Pais".

Глава польского правительства считает, что "мы живем в самый критический момент" после окончания Второй мировой войны и все "решат следующие два года".

На вопрос журналистов, может ли Россия атаковать страны НАТО в ближайшие годы и является ли война неизбежной, Туск ответил, что "возможен буквально любой сценарий".

"Мы не переживали такой ситуации с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю. С каждым днем это все очевиднее", — сказал он.

Польский премьер вспомнил, что на последнем саммите ЕС имел дискуссию с премьером Испании Педро Санчесом.

"Он попросил нас прекратить использовать слова "война". Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозы, что в Испании это звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг — не обсуждать, а действовать и готовиться к защите", — подчеркнул Туск.

Напомним, 21 марта Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опроверг тезис, что Европа якобы находится на пороге войны. Главный дипломат Евросоюза считает, что призывы осознать вызовы, это хорошо, но "не нужно преувеличивать".

18 марта председатель Евросовета Шарль Мишель призвал Европу перейти в режим "военной экономики". Он заявил, что ЕС стоит перед самым большим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны.