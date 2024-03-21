"Не надо идти умирать за Донбасс": Боррель рассказал, неизбежна ли война для Европы

Главный дипломат Евросоюза предлагает сосредоточиться на необходимости поддержать Украину, увеличить обороноспособность европейской промышленности и не пугать людей без надобности.

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Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель возразил тем, кто считает, что Европа находится на пороге войны. Перед началом саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 21 марта, Боррель сказал журналистам, что "не надо идти умирать за Донбасс", а необходимо поддерживать Украину.

Главный дипломат Евросоюза считает, что призывы к европейским лидерам осознать вызовы, это хорошо, но "не нужно преувеличивать".

"Война не является неизбежной. Я слышал тех, которые говорят, что война неизбежна. Ну, слава Богу, что она не неизбежна. Мы живем в мире. Мы поддерживаем Украину. Мы не являемся частью этой войны. Мы просто поддерживаем Украину, и мы должны готовиться к будущему, увеличивая обороноспособность нашей промышленности, но не надо пугать людей без надобности, что война не за горами", — сказал Боррель.

Он добавил, что неизбежной как раз является необходимость поддержки Украины.

"Не надо идти умирать за Донбасс. Речь идет о том, чтобы поддержать украинцев, чтобы их не убивали на Донбассе и не убивали в Киеве, когда его бомбят", — подчеркнул Боррель.

Напомним, 18 марта глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал Европу перейти в режим "военной экономики". Он убежден, что ЕС стоит перед самым большим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны. Если европейские страны не окажут достаточной помощи Украине для остановки России, то станут следующими.

19 марта экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что разговоры о потенциальном участии западных войск в войне в Украине являются частью сдерживания врага. Он считает, что необходимо, чтобы "противник думал, как далеко мы зайдем и на что мы готовы".