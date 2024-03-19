"Заставить гадать": в Британии объяснили, для чего нужны дискуссии об отправке войск в Украину

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что разговоры о потенциальном участии западных войск в войне в Украине являются частью сдерживания врага.

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Лондону не стоит исключать сценарий, при котором британская армия может отправиться в Украину. Об этом заявил бывший министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в комментарии Times Radio, сообщает таблоид Daily Mail во вторник, 19 марта.

"Мы должны использовать эту фразу: "Мы не можем этого исключать". В конце концов, неопределенность — это часть сдерживания. Нужно, чтобы наш противник думал, как далеко мы зайдем и на что мы готовы", — сказал Уоллес.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин делает это "мастерски — он заставляет всех гадать". Экс-министр призвал не отвергать сразу все варианты, чтобы тоже заставить людей предполагать.

"Необязательно, что мы так и поступим, но важно держать людей в неведении. Наши противники как раз добиваются от нас того, чтобы мы исключали что-либо", — добавил Уоллес.

В то же время, по его словам, Лондон должен готовиться к увеличению расходов на оборону и поднять минимальный уровень расходов на оборону в стране с 2% до 3% от ВВП.

"Я думаю, что президент Путин — и мы только что увидели это во время фиктивных выборов — ближе всего к Адольфу Гитлеру в этом поколении", — убежден бывший министр обороны Великобритании.

Напомним, дискуссия об отправке западных войск в Украину началась после слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что такой вариант не следует исключать.

14 марта интервью местным телеканалам французский президент рассказал, что Запад установил слишком много границ, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль проиграл войну. А все, что касается отправки французских войск в Украину, то Париж не уверен, что решится на такой шаг в ближайшее время, однако все возможно.

В Кремле заявили, что прямой вооруженный конфликт между Российской Федерацией и блоком НАТО станет неизбежным, если военные Альянса появятся на территории Украины.