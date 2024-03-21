"Не треба йти вмирати за Донбас": Боррель розказав, чи неминуча війна для Європи

Головний дипломат Євросоюзу пропонує зосередитись на необхідності підтримати Україну, збільшити обороноздатність європейської промисловості і не лякати людей без потреби.

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Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель заперечив тим, хто вважає, що Європа перебуває на порозі війни. Перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 21 березня, Боррель сказав журналістам, що "не треба йти вмирати за Донбас", а необхідно підтримувати Україну.

Головний дипломат Євросоюзу вважає, що заклики до європейських лідерів усвідомити виклики, це добре, але "не потрібно перебільшувати".

"Війна не є неминучою. Я чув тих, які кажуть, що війна неминуча. Ну, слава Богу, що вона не неминуча. Ми живемо в мирі. Ми підтримуємо Україну. Ми не є частиною цієї війни. Ми просто підтримуємо Україну, і ми маємо готуватися до майбутнього, збільшуючи обороноздатність нашої промисловості, але не треба лякати людей без потреби, що війна не за горами", — сказав Боррель.

Він додав, що неминучою якраз є необхідність підтримки України.

"Не треба йти вмирати за Донбас. Йдеться про те, щоб підтримати українців, аби їх не вбивали на Донбасі і не вбивали в Києві, коли його бомблять", — наголосив Боррель.

Нагадаємо, 18 березня очільник Європейської Ради Шарль Мішель закликав Європу перейти в режим "воєнної економіки". Він переконаний, що ЄС стоїть перед найбільшим безпековим викликом з часів Другої світової війни. Якщо європейські країни не нададуть достатньої допомоги Україні для зупинення Росії, то стануть наступними.

19 березня ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що розмови про потенційну участь західних військ у війні в Україні є частиною стримування ворога. Він вважає, що необхідно, щоб "противник гадав, як далеко ми зайдемо і на що ми готові".