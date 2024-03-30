Жительница Хмельницкой области подала в суд на Россию и отсудила полмиллиона гривен

В иске женщина указала, что из-за войны в Украине испытала душевные страдания, стресс и опасения за свою безопасность, а созерцание разрушенных ракетными ударами зданий приносит дополнительный дискомфорт.

В Хмельницкой области женщина подала в суд на Россию и Украину, обвиняя их в том, что из-за войны она испытала душевные страдания. Истица выиграла иск, а сторона ответчика должна выплатить ей 500 тысяч гривен моральной компенсации. Об этом говорится в решении Славутского горрайонного суда.

В иске женщина указала, что страна-агрессор Россия и якобы "очевидная бездеятельность государства Украина" привели к нарушению ее прав на мир. Истица апеллировала к тому, что право народов на мир закреплено "Декларацией о правах народов на мир" 1984 года.

Также женщина указала, что из-за войны в Украине "испытала душевные страдания, стресс и опасения за свою безопасность, а созерцание разрушенных ракетными ударами зданий приносит дополнительный дискомфорт, в том числе и частичную потерю веры в человечность захватчиков".

Кроме этого жительница Хмельницкой области в иске указала, что из-за российской агрессии против Украины потеряла родного брата, который в рядах ВСУ защищал территориальную целостность Украины, а война накапливает в ней систематический стресс, что приводит к ее преждевременному старению. Она потеряла спокойный сон и по состоянию на сегодня не спит по ночам, вздрагивает во время воя сирены воздушной тревоги.

Вследствие войны он потерял возможность спокойно, с наслаждением работать, свободно общаться, психологически раздавлен из-за смерти близкого человека, вынужден прилагать значительные усилия для преодоления этой апатии.

Суд принял решение удовлетворить ее иск частично, взыскав с России 500 тысяч гривен возмещения причиненного морального вреда.

В то же время суд не нашел доказательств обоснованности претензий истицы к Украине. Также не было найдено фактов, что она понесла имущественный ущерб от войны.

Напомним, что на Черниговщине будут судить депутата за уклонение от военной службы. Он 5 месяцев получал зарплату военнослужащего, однако не появлялся на военную службу, хотя был мобилизованным.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине судили мужчину, который во время воздушной тревоги бегал в укрытие с ружьем.