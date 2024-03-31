"Вот и вся логика": Буданов объяснил, зачем Россия бьет по Украине "Цирконами"

Ракеты "Циркон" российские оккупанты запускают из Крыма, где установили сразу несколько пусковых установок. У таких ракет достаточно серьезные тактико-технические характеристики.

Россия атакует Украину, в том числе и Киев, ракетами "Циркон", чтобы пробить украинскую систему ПВО. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона в воскресенье, 31 марта.

По его словам, "Цирконы" Россия запускает из оккупированного Крыма. В настоящее время у противника есть технологические возможности переместить противокорабельные комплексы на другое направление. Буданов уточнил, что в оккупированном ВС РФ Крыму расположены сразу несколько пусковых установок.

"Ракета "Циркон" прежде всего – это противокорабельная ракета. У нее достаточно серьезные тактико-технические характеристики. Используя "Цирконы", Российская Федерация надеется, что она сможет пробить нашу систему противовоздушной обороны – вот и вся логика, и ничего другого там нет", — объяснил Буданов.

Глава ГУР также сказал о том, что Россия уже накопила достаточное количество ракет типа "Калибр" и может их применить в ближайшее время.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось. То есть, сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, воздушно-космические силы РФ использовали Х-101", — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее СМИ писали, почему гиперзвуковая ракета стала для РФ "бриллиантовой". Для РФ создание гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" было крайне сложной, дорогостоящей и ресурсоемкой задачей. Она требовала создания ее главного элемента — прямоточного гиперзвукового двигателя, который позволяет "Циркону" двигаться на маршевом участке со скоростью в 5,5 Маха. К этому надо добавить решение таких технических задач, как перегрев корпуса, ориентирование и навигация в крайне экстремальных требованиях гиперзвукового полета.

Также мы информировали о том, чем сбивают российские "Цирконы". По словам спикера командования Ильи Евлаша, когда скорость противокорабельной гиперзвуковой ракеты РФ составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания.