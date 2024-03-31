"Три кольца обороны": Павлюк рассказал, готов ли Киев к возможному наступлению ВС РФ

По словам командующего Сухопутными войсками, с таким соседом, как Россия, нужно постоянно быть готовым к войне. Кроме того, именно от столицы зависит то, будет ли дальше существовать Украина.

В последнее время все чаще появляются разговоры о том, что российские оккупанты вскоре намерены пойти в новое масштабное наступление. Их целью может быть как Харьков, так и Киев. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в эфире телемарафона высказался по этому поводу.

По его словам, уже после 24 февраля 2022 года вокруг столицы удалось построить сотни километров фортификационных сооружений и несколько колец обороны. При этом защиту с каждым днем лишь продолжают усиливать.

Примечательно, что Александр Павлюк после начала большой войны несколько месяцев занимал должность начальника Киевской областной военной администрации и год командовал силами обороны Киева.

"За год на этом посту мы проделали огромный объем работы. Это около 1000 километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление. Мы сделали все, чтобы вариантов внезапного захода противника не было", — говорит командующий Сухопутными войсками.

Сейчас работа над тем, чтобы не дать российским оккупантам ни малейшего шанса взять под свой контроль Киев в случае повторного наступления, продолжается.

"Уже строятся долгосрочные бетонные укрепления. Потому что иметь такого соседа — нужно быть постоянно готовым к войне. А от Киева зависит, будет ли существовать Украина или не будет", — подытожил Александр Павлюк.

Напомним, 31 марта сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко допустил повторное наступление на столицу. По его словам, именно этот город является сердцем Украины, поэтому российский президент Владимир Путин попытается сделать все для того, чтобы взять его под свой контроль. Украинская сторона просчитывает любые возможные сценарии.