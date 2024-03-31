"Любые слова ничтожны": в СБУ отреагировали на обвинения Украины в теракте в "Крокус Сити Холле"

В ведомстве подчеркнули, что особенно цинично обвинения МИД РФ звучат на фоне годовщины освобождения Бучи, где российские военные терроризировали местное население. Тогда за месяц оккупации были убиты более тысячи мирных жителей.

Прес служба СБУ отреагировала на заявления МИД РФ относительно теракта в "Крокус Сити Холл". Об этом пишет "Укрінформ".

В ведомстве заявили, что пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД России забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск — в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей.

Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне.

"Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие. Поэтому любые слова российского МИД — ничтожны. Россия действительно может сделать только одно заявление, которое стоит внимания — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск из украинской земли," — говорится в сообщении.

Напомним, в ISW сообщали, что обвинения Украины в причастности к событиям в "Крокус Сити Холле" являются безосновательными. Аналитики отмечали, что кадры изнутри подтверждают, что за стрельбой, скорее всего, стоял ИГИЛ.

29 марта подозреваемые в теракте в Подмосковье "признались", что якобы ехали в Киев. Ранее в СМИ информировали, что одного из задержанных пытали, в частности отрезали ему ухо и заставляли его съесть.