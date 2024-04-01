Нужно более €10 млрд: в Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, — Терехов

По словам мэра Харькова, противник уже более двух лет терроризирует город, однако он продолжает жить. Бывали моменты, когда из 2 миллионов населения там оставалось лишь 300 тысяч людей.

Харьков является одним из тех городов, которые сильнее всего пострадали от российской агрессии. Противник не прекращает террор в отношении мирных жителей. По этому поводу высказался мэр города Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

По его словам, россияне продолжают обстреливать Харьков при помощи различного вооружения. Для того, чтобы отстроить все разрушения необходимо более 10 миллиардов евро и с каждым днем эта сумма лишь увеличивается.

Кроме того, в последнее время противник начал активно бить по городу новыми боеприпасами, которые проходят расстояние до 90 километров. За неделю было зафиксировано уже 2 случая.

Также постоянно запускаются ракеты С-300 из Белгородской области, которые могут долететь и нанести новые разрушения меньше, чем за одну минуту.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Было время, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 тысяч. Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", — заявил Игорь Терехов.

Примечательно, что в некоторых районах региона продолжается эвакуация. Часть из людей, которые покинули свой дом из-за активных боевых действий, направляются в Харьков. Там тоже не совсем спокойно.

"Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", — подытожил Игорь Терехов.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что российские оккупанты посреди ночи атаковали здание ГСЧС в Харьковской области. В этот момент рядом находились 6 спасателей, однако трагедии удалось избежать — никто не пострадал. Здание пожарного депо получило сильные разрушения.