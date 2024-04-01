"Сдетонировала в воздухе": в Саратовской области РФ упали обломки ракеты Х-101, – СМИ (фото)

По данным российских медиа, один из обломков ракеты упал в 400 метрах от жилого дома в городе Красноармейск. Местные власти не комментируют инцидент.

На территории Саратовской области Российской Федерации были обнаружены обломки крылатой ракеты X-101. Об этом пишет российское интернет-издание Astra.

Как отмечают журналисты, местные саратовские Telegram-каналы опубликовали снимки обломков, заявив, что это "сбитый украинский беспилотник". Однако, по данным медиа, в 7 утра 31 марта в поле на территории города Красноармейск Саратовской области были найдены части ракеты Х-101.

Местные паблики пишут о "сбитом украинском беспилотнике" Фото: Соцсети

"Во время пуска боевая часть стратегической ракеты сдетонировала в воздухе, а обломки упали на территорию Красноармейска", — говорится в публикации.

По информации издания, один из обломков упал в 400 метрах от жилого дома. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Обломок ракеты X-101 в Красноармейском Фото: Соцсети Обломок ракеты X-101 в Красноармейском Фото: Соцсети

Местные власти Саратовской области никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, 28 марта росСМИ сообщили, что на территории Белгородской области российский самолет сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500. По данным журналистов, боеприпас обнаружен в районе села Бессоновка.

Согласно информации медиа от 1 апреля, за последние два недели на территории Белгородской области было зафиксировано 16 случаев "непланового сброса" авиабомб. СМИ отметили, что низкое качество бомб помогает белгородцам избежать серьезных последствий.