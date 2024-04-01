В Старобельске подорвали авто: погиб коллаборант Чайка, — росСМИ (фото, видео)

По данным российских журналистов, в начале полномасштабного вторжения местный житель сразу же примкнул к агрессору и помогал оккупантам заниматься мародерством.

Во временно оккупированном городе Старобельск Луганской области 1 апреля подорвали авто чиновника-коллаборанта Валерия Чайки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщениям российских медиа, взрыв произошел около 14:00. Местные жители сообщали о "теракте". Позже выяснилось, что произошел взрыв устройства, установленного в машине представителя оккупационной администрации.

По предварительной информации, взрыв произошел, когда Чайка пытался покинуть здание Дома творчества, где он работал в последнее время.

Позже российские пропагандисты подтвердили гибель Чайки, утверждая, что он занимал должность заместителя председателя "Центра по обслуживанию образовательных организаций". По данным оккупантов, машина Чайки взорвалась возле филиала местного университета, и на месте происшествия уже работают следователи, спасатели, полиция и Росгвардия.

Чем известен Валерий Чайка

По данным российской базы пропагандистов Evocation, Валерий Чайка, родившийся 14 июля 1949 года в Старобельске Луганской области, до 24 февраля 2022 года проживал там и неоднократно посещал Россию. Однако с началом полномасштабного вторжения он стал коллаборантом, оказывая поддержку агрессору. В частности, он был назначен на должность "советника" т.н. "Старобельской районной администрации ЛНР".

"После того, как Валерий стал "советником гауляйтера", его жизнь заметно "улучшилась". В частности, исчезла опасность "дружественного" визита "полицаев" или недостатка в еде и деньгах. Также, Чайка как советник помогает своему "начальнику" в совершении различных преступлений против жителей Старобельска, например — банальном мародерстве", — говорится в досье Чайки.

В 2023 году Чайка получил подозрение СБУ в коллаборационистской деятельности: когда он окажется в руках украинского правосудия, то может сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.

Отметим, зимой 2024 года в Бердянске обезвредили предпринимателя, который одним из первых поддержал оккупационную власть. До войны мужчина занимался переработкой мусора, потом перешел на сторону врага: обстоятельства его гибели не обнародовались.

В ноябре 2023 года в Луганске взорвали главу "милиции ЛНР". Как сообщили представители оккупантов, мужчину взорвали в собственном авто.