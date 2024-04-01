Российские пропагандисты активизировали свою деятельность в Германии, — МИД

Такие авторитетные издания, как Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, подавали заявления пропагандистов как "мнения авторитетных новостных СМИ".

В европейских странах, в том числе в ФРГ, наблюдается существенная активизация российских кампаний по дезинформации, цель которых — подрыв поддержки Украины. Такое заявление в интервью изданию Financial Times озвучил руководитель департамента культуры и коммуникации Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте.

По словам представителя министерства, дезинформационные кампании РФ стали более масштабными, более незаметными и более искусными. Поэтому речь идет о безусловной угрозе, к которой стоит относиться "серьезно", потому что ей сложно противодействовать.

"Скорее всего, происходит много вещей, которых мы даже не можем видеть. Чем дальше, тем больше разговоров проводятся через частные каналы Telegram и WhatsApp. Довольно непросто понять, что там происходит", — добавил Бесте.

Отдельно чиновник добавил, что в его департаменте действует спецподразделение, которое отслеживает и противодействует российским информационным кампаниям за рубежом. По словам Бесте, россияне "ищут трещины сомнений или чувство тревоги и стремятся их расширить".

СМИ отмечают, что в течение текущего года департаменту удалось разоблачить и расширить одну из крупнейших попыток манипулирования немецким обществом на платформе социальной сети Twitter (X). Так, через сеть из более чем 50 тысяч фейковых аккаунтов немцев пытались убедить, что правительственная помощь Украине приведет к подрыву немецкого благосостояния и грозит ядерной войной. Также наблюдались попытки усилить уже имеющиеся антиукраинские взгляды и сделать их более распространенными.

Интересно, что все эти заявления были поданы как "мнения авторитетных новостных изданий", среди которых Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

19 января этого года эксперты ЦНС рассказали о содействии интернет-гигантом Google распространению российской пропаганды. В частности, поисковикам новостей, которые расположены на территории временно оккупированного Крыма, поисковый алгоритм Google предлагал для прочтения пропагандистские "РИА-Новости", "Лента.Ру" и другие.

Вместе с этим 26 марта в ЦНС сообщили об очередной дезинформационной кампании россиян. В частности, сторонники государства-агрессора распространяли нарративы об отсутствии выборов в Украине, дискредитации главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а также мир любой ценой.