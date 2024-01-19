Признают ВОТ российскими: в ЦНС рассказали, как Google подыгрывает пропаганде (фото)

По словам координаторов подполья, государственные медиа РФ гораздо выше индексируются поисковой системой на оккупированных территориях, чем на свободных. То есть алгоритмы, вероятно, сознательно распространяют враждебные ресурсы.

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В современном информационном мире важную роль в распространении пропаганды неосознанно играют частные компании. Хотя в Украине при поиске на русском языке преобладают украинские медиаресурсы, то, например в Крыму, выдача поисковых результатов практически аналогична с локацией в РФ. Об этом говорится в исследовании Центра национального сопротивления.

По информации координаторов подполья, поисковикам новостей, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма, поисковый алгоритм Google предлагает прочитать пропагандистские "РИА-Новости", "Лента.Ру" и другие.

По данным планировщика ключевых слов Google, ежемесячно на Херсонщине есть около 60 тысяч поисков новостей.

Как подчеркивают в ЦНС, поисковая выдача для пользователей на Херсонщине отличается от Крыма и Российской Федерации. В первой десятке поисковых результатов представлены именно украинские новостные сайты. Однако чуть ниже пользователям предлагается группа российских ресурсов.

Как свидетельствуют данные планировщика ключевых слов Google, в оккупированных городах юга и востока Украины, например в Бердянске и Мелитополе, многие пользователи осуществляют поиски именно на украинском языке.

"Конечно, это лучший способ избежать пропаганды РФ — не использовать русский в браузере и поиске", — отмечают в ЦНС.

Однако, по словам координаторов подполья, российские государственные медиа гораздо выше индексируются Google на ВОТ, чем на свободных территориях.

"То есть алгоритмы поисковика, или признают ВОТ РФ, или Google сознательно распространяет враждебную пропаганду на оккупированной территории", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 января в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российские ресурсы распространяют фейк о том, что в Украине якобы невозможно записаться на прием к врачу, не предоставив военный билет.

5 января фактчекеры проекта "Без лжи" опровергли фейк россиян о "солдате с синдромом Дауна" на фронте. Расследователи узнали голос оператора, который насмехается над героем фейкового видео.