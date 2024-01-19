Визнають ТОТ російськими: у ЦНС розповіли, як Google підігрує пропаганді (фото)

За словами координаторів підпілля, державні медіа РФ набагато вище індексуються пошуковою системою на окупованих територіях, ніж на вільних. Тобто алгоритми, ймовірно, свідомо поширюють ворожі ресурси.

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У сучасному інформаційному світі важливу роль у поширенні пропаганди несвідомо відіграють приватні компанії. Хоча в Україні при пошуку російською мовою переважають українські медіаресурси, то, наприклад в Криму, видача пошукових результатів практично аналогічна з локацією в РФ. Про це йдеться у дослідженні Центру національного спротиву.

За інформацією координаторів підпілля, пошукачам новин, котрі знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, пошуковий алгоритм Google пропонує прочитати пропагандистські "РИА-Новости", "Лента.Ру" та інші.

За даними планувальника ключових слів Google, щомісяця на Херсонщині є близько 60 тисяч пошуків новин.

Як підкреслюють у ЦНС, пошукова видача для користувачів на Херсонщині відрізняється від Криму та Російської Федерації. У першій десятці пошукових результатів представлені саме українські новинні сайти. Проте трохи нижче користувачам пропонується група російських ресурсів.

Як свідчать дані планувальника ключових слів Google, в окупованих містах півдня та сходу України, наприклад в Бердянську та Мелітополі, чимало користувачів здійснюють пошуки саме українською мовою.

"Звісно, це найкращий спосіб уникнути пропаганди РФ – не використовувати російську в браузері та пошуку", — наголошують у ЦНС.

Однак, за словами координаторів підпілля, російські державні медіа набагато вище індексуються Google на ТОТ, ніж на вільних територіях.

"Тобто алгоритми пошуковика, або визнають ТОТ РФ, або Google свідомо поширює ворожу пропаганду на окупованій території", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що російські ресурси поширюють фейк про те, що в Україні нібито неможливо записатися на прийом до лікаря, не надавши військовий квиток.

5 січня фактчекери проєкту "Без брехні" спростували фейк росіян про "солдата із синдромом Дауна" на фронті. Розслідувачі впізнали голос оператора, який насміхається над героєм фейкового відео.