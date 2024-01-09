"Очікуємо реакцію влади": в Італії "агенти впливу" РФ готують пропагандистський захід, — ЦНС

За інформацією координаторів підпілля, ідеї Кремля підтримали журналіст Андреа Лучіді, президент фейкової асоціації "Росія Емілія–Романья" Лука Оосі та представник "Руху русофілів" Елізіо Бертолазі.

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Росіяни за допомогою своєї агентури намагаються змінити суспільну думку на заході. Ворог планує провести у Модені в Італії пропагандистський захід щодо тимчасово окупованого Маріуполя. Про це у вівторок, 9 січня, заявили у Центрі національного спротиву.

"Поки РФ стирає українські міста з лиця землі, а їх пропагандисти погрожують західній цивілізації ядерними ударами, в Італії знайшлись ті, хто за гроші Кремля, готові виправдовувати варварську агресію РФ", — йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією координаторів підпілля, 20 січня у Модені окупанти планують провести пропагандистський захід щодо захопленого ними ж міста Маріуполь. Як зазначають в ЦНС, там "російські агенти впливу" будуть розповідати "як добре живе місто" після блокади.

"Десятки тисяч вбитих мешканців армією ЗС РФ, кадри розбомбленого театру, сотні тисяч пройдених через "фільтраційні табори", знищення порту та промислових гігантів, не зупинили "незалежного журналіста" Андреа Лучіді, президента фейкової асоціації "Росія Емілія–Романья" Лука Оосі, та представника "Руху русофілів" Елізіо Бертолазі від ідеї заробити гроші на горі людей", — наголошують представники підпілля.

Прокремлівський журналіст Андреа Лучіді / Фото із Facebook-сторінки італійця

У Центрі зауважили, що на офіційному рівні влада Італії підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, тому такі заходи мають на меті змінити суспільну думку населення країни задля зменшення підтримки.

Також в ЦНС додали, що це не перший та не останній подібний захід, а отже "це вимагає детального моніторингу з боку відповідних служб та української діаспори з метою своєчасного виявлення та недопущення їх проведення".

"Ми очікуємо на реакцію міської влади Модени щодо нацистського шабашу Кремля, який покликаний "легалізувати" окупацію", — наголошують у повідомленні.

Крім того в Центрі національного спротиву закликали українців, котрі нині проживають в Італії "масово виходити на мітинги", аби не допустити поширення російської пропаганди.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що Росія поставила собі на меті зменшити допомогу України з боку Франції. Для цього вони фінансують ультраправі сили в країні для політичних чвар.