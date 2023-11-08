"Органічним чином": РФ у Латинській Америці намагається дискредитувати Україну, США і НАТО

За інформацією Держдепу США, Кремль намагається домогтися впливу на ще одному континенті планети. Для цього за допомогою ЗМІ поширюється пропаганда.

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Росія почала активно поширювати свою пропаганду на країни, де ще не вдалося отримати серйозний вплив. Насамперед вони дискредитують НАТО, США та Україну. Про це повідомив Державний департамент 7 листопада.

Зазначається, що кошти на фінансування цієї кампанії йдуть із Кремля. Адміністрація президента через ЗМІ поширює неправдиву інформацію по всій Латинській Америці.

Такі дії спрямовані на те, щоб підірвати підтримку Києва, а також знизити довіру людей до США і НАТО серед латиноамериканців. Зачепила Москва такі країни: Аргентина, Болівія, Колумбія, Парагвай, Чилі, Куба, Мексика, Венесуела, Бразилія, Еквадор, Панама, Перу, Уругвай.

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"Схоже, що кінцева мета Кремля полягає в тому, щоб відмити свою пропаганду і дезінформацію через місцеві ЗМІ в такий спосіб, який буде органічним для латиноамериканської аудиторії, щоб підірвати підтримку України і поширювати настрої проти США і НАТО", — йдеться в повідомленні.

За інформацією американських фахівців, найбільше несприятливих матеріалів від росіян використовується у ЗМІ. Також Кремль поширює свою пропаганду через місцевих впливових особистостей. Це можуть бути різні фірми "впливу за наймом" із глибокими технічними можливостями, досвідом використання відкритого інформаційного середовища.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, що РФ, Іран і Китай поширюють пропаганду проти США та Ізраїлю. За словами журналістів, потік мережевої пропаганди та дезінформації відображає геополітичний розкол у світі і може призвести до розпалювання масштабнішого конфлікту.