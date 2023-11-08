"Органичным образом": РФ в Латинской Америке пытается дискредитировать Украину, США и НАТО

По информации Госдепа США, Кремль пытается добиться влияния на еще одном континенте планеты. Для этого при помощи СМИ распространяется пропаганда.

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Россия начала активно распространять свою пропаганду на страны, где еще не удалось заполучить серьезное влияние. В первую очередь они дискредитируют НАТО, США и Украину. Об этом сообщил Государственный департамент 7 ноября.

Отмечается, что средства на финансирование этой кампании идут из Кремля. Администрация президента через СМИ распространяет неправдивую информацию по всей Латинской Америке.

Такие действия направлены на то, чтобы подорвать поддержку Киева, а также снизить доверие людей к США и НАТО среди латиноамериканцев. Затронула Москва следующие страны: Аргентина, Боливия, Колумбия, Парагвай, Чили, Куба, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Эквадор, Панама, Перу, Уругвай.

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"Похоже, что конечная цель Кремля заключается в том, чтобы отмыть свою пропаганду и дезинформацию через местные СМИ таким образом, который будет органичным для латиноамериканской аудитории, чтобы подорвать поддержку Украины и распространять настроения против США и НАТО", — говорится в сообщении.

По информации американских специалистов, больше всего неблагоприятных материалов от россиян используется в СМИ. Также Кремль распространяет свою пропаганду через местных влиятельных личностей. Это могут быть различные фирмы "влияния по найму" с глубокими техническими возможностями, опытом использования открытой информационной среды.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что РФ, Иран и Китай распространяют пропаганду против США и Израиля. По словам журналистов, поток сетевой пропаганды и дезинформации отражает геополитический раскол в мире и может привести к разжиганию более масштабного конфликта.