Хочуть підриву позицій: РФ, Іран і Китай поширюють пропаганду проти США та Ізраїлю, — NYT

За словами журналістів, потік мережевої пропаганди і дезінформації відображає геополітичний розкол у світі і може призвести до розпалювання масштабнішого конфлікту.

Related video

Іран, Росія і Китай використовують державні ЗМІ та основні соціальні мережі для підтримки ХАМАС і ослаблення позицій Ізраїлю, а також для очорнення США. Про це пише New-York Times.

За даними джерела, до боротьби в Інтернеті долучилися іранські проксі в Лівані, Сирії та Іраку, а також екстремістські угруповання "Аль-Каїда" та "Ісламська держава", які раніше ворогували з ХАМАСом.

"Потік мережевої пропаганди і дезінформації перевершує все, що спостерігалося раніше, і відображає геополітичний розкол у світі. Зміст матеріалів — емоційно насичений, політично ангажований і часто неправдивий — може призвести до розпалювання масштабнішого конфлікту", — ідеться у статті.

У статті повідомили, що так працюють і розгалужені мережі ботів, і офіційні акаунти урядів та державних ЗМІ Ірану, Росії та Китаю, посилені платформами соціальних мереж.

Так, за один день після початку конфлікту приблизно кожен четвертий акаунт у Facebook, Instagram, TikTok і X, що розміщує інформацію про конфлікт, виявився підробленим. Протягом 24 годин після вибуху в арабській лікарні "Аль-Ахлі" більш ніж кожен третій акаунт, що розміщував інформацію про конфлікт на сайті X, був фальшивим.

Дослідники компанії виявили шість скоординованих кампаній такого масштабу, що, за їхніми словами, дає змогу говорити про причетність до них держав або великих недержавних суб'єктів.

Ізраїль відстежує активність ботів з Ірану та інших країн. Джерела в уряді зазначають, що за масштабами ця кампанія перевершує всі попередні кампанії.

"Як і військові, соціальні мережі Ізраїлю опинилися захопленими зненацька і відреагували із запізненням", — каже Бен Декер, керівник консалтингової компанії Memetica, що спеціалізується на аналізі загроз, і колишній дослідник газети The New York Times.

Росія і Китай, останніми роками дедалі ближчі одна до одної, схоже, мають намір використати конфлікт для підриву позицій США та Ізраїлю.

Подібні настрої поділяють і російські офіційні особи, і державні ЗМІ. Багато прокремлівських акаунтів у Telegram після 7 жовтня перейшли від матеріалів про війну в Україні до публікацій винятково про Ізраїль, включно з каналом арабською мовою, пов'язаним із групою Вагнера.

"Вони перебувають у стані конфлікту, геостратегічного суперництва зі Сполученими Штатами. І розуміють, що, коли Ізраїль, головний союзник США на Близькому Сході, виявляється втягнутим у подібну війну, це послаблює Сполучені Штати", — каже Майкл Доран, директор Центру миру і безпеки на Близькому Сході при Гудзонському інституті.

Нагадаємо, що, судячи з усього, Байден прочитав слова свого суфлера, коли сказав, що США можуть отримати те, чого не прагнуть: щоб американська армія воювала в Росії.

Також повідомлялося, що глава Єврокомісії також порівняла Росію з ХАМАС.